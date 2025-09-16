La humorista Agustina Aguilar presenta su show de stand up “Matanoia” en Comodoro

Una de las voces más singulares del stand up argentino, presenta su nuevo espectáculo: “Metanoia”, un show que expone fracasos, vergüenzas y anécdotas con una mirada irónica sobre las vivencias de una persona que intenta encajar en un mundo incómodo y cambiante. Desde la adolescencia hasta la maternidad moderna, Agustina recorre su experiencia dándole protagonismo al humor por sobre todo.

Su propuesta es tan ácida como entrañable donde la risa se convierte en el mejor antídoto contra los mandatos, el caos cotidiano y las expectativas sociales . Un espectáculo que combina textos afilados, ritmo escénico y una gran conexión con el público.

Próximas funciones en septiembre:

18/9, 21 hs.: CALETA OLIVIA - CINE TEATRO CALETA OLIVIA

19/9, 21 hs.: COMODORO RIVADAVIA - ASOCIACION DOM POSLKY

20/9, 21 hs.: PUERTO MADRYN - TEATRO EL MUELLE

21/9, 21 hs.: TRELEW - CENTRO CULTURAL EL ARBOL

26/9, 21 hs.: JUNÍN - EL SALÓN ESPACIO CULTURAL

27/9, 21 hs.: ROSARIO - MULTIESPACIO NICASIO

28/9, 21 hs.: SANTA FE - CENTRO CULTURAL ROMA

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

TRAYECTORIA

Agustina dio sus primeros pasos en la comedia en 2011, en el icónico Paseo La Plaza de Buenos Aires. Se formó con grandes referentes del humor como ser Pablo Picotto, Juan Barraza, Martín Pugliese, Fernando Sanjiao, Julián Lucero y Luis Piedrahita, entre otros.

Participó en festivales emblemáticos como “Ciudad Emergente” y “Acercarte”, y llevó su humor más allá de las fronteras: se presentó en España en 2015 y en 2018 de la mano de Madrid Comedy Club y Barcelona Comedy Club. En 2022 estrenó "The Agustina Show" y desde entonces se presentó en países como Chile, Uruguay y varias provincias del interior del país.

Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires

Además de su trabajo en el escenario, Agustina conduce junto a Ezequiel Campa el Podcast “Los demás son un montón”, que se encuentra disponible en Spotify y YouTube.

Actualmente se encuentra de gira con “Metanoia”, consolidando su lugar dentro del circuito del stand up nacional e internacional.