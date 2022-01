El 10 de enero de 2002, Mauro Viale y Alberto Samid protagonizaron una histórica pelea frente a las cámaras de televisión, convirtiéndose en uno de los grandes hitos de la televisión argentina.

Sucedió hace exactamente 20 años, cuando el empresario de la carne fue invitado a Impacto a las 12, el programa de Mauro Viale en América TV. La entrevista fue subiendo de tono hasta que una pregunta sacó a Samid y le pegó una trompada al conductor.

"Me cuesta entenderlo porque no sé cómo se llama usted", disparó Samid mientras el periodista lo acusaba de evadir impuestos. La frase hacía referencia a que Mauro Viale no era el verdadero nombre del periodista, sino un seudónimo que utilizó a lo largo de toda su carrera.

Y la cosa no terminó ahí. Viale lo acusó de avalar la voladura de la AMIA en 1994 y Samid pronunció unas palabras que hasta el día de hoy se siguen usando en las redes : "Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo".

La discusión se descontroló hasta tal punto que, frente a las cámaras, los dos se agarraron a trompadas. La pelea se transmitió en vivo y debieron ir a un corte publicitario. Al volver al aire, Viale dijo ser el único responsable del triste suceso.

Mauro Viale murió el 11 de abril de 2021 a los 73 años, por una neumonía bilateral provocada por el coronavirus.

Tras su fallecimiento, Samid lo despidió asegurando que “Mauro es un provocador nato, me provocó, yo me enojé, pero con el tiempo comprendí que es su trabajo. Él provoca a todo el mundo porque es la forma de ganarse la vida”.