La historia detrás de las pinturas de Cecy Epulef, su sentir mapuche y un espacio de arte que reivindica el Alma Campera

Cecy Epulef creció y se crió en El Bolsón, Río Negro, desde chica pudo aprender y conocer la historia de los pueblos originarios por medio de su familia materna, de descendencia mapuche. Una historia y un sentir que no fue ajeno en su vida y en su arte.

Estudió cuatro años el Profesorado en Artes Visuales en Lago Puelo, pero allí en la cordillera no encontró la oportunidad para desarrollar su costado creativo y poder vivir de ello.

En el 2012 llegó a Comodoro y la ciudad de los vientos la sorprendió gratamente con el interés de la gente por su talento. En una entrevista exclusiva para ADNSUR, la artista recordó: "Todo empezó un día que hice un dibujo en una servilleta del rostro de mi hija, lo subí a un estado de WhatsApp y la gente empezó a consultar si yo vendía cuadros", relató.

El primer cuadro por encargo fue la pintura de un caballo, que se lo vendió a un vecino. Aunque, comentó que mayormente le solicitan retratos familiares.

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y EL ARTE

Cecy sintió la necesidad de sostener y transmitir a través de sus pinturas la temática de pueblos originarios, porque es ADN que corre por sus venas, pero además, desde su experiencia personal, cuando era chica sufrió discriminación por su descendencia.

"Yo estaba reprimida y quería mostrar que ellos siguen siendo personas. Todos en realidad tenemos en la sangre parte de pueblos originarios. Antes no estaba tan aceptado, hoy hay más derechos, pero la comunidad no los reconoce. No se estudia ni se conoce de su cultura, el idioma", manifestó.

Epulef destacó la importancia de conocer nuestra cultura ancestral patagónica. Fueron los primeros en habitar las tierras. "Pintaban con elementos naturales, es algo que aprendí y quiero enseñar. MI familia materna es mapuche y saben cómo se hacían los pigmentos naturales de antes, entonces ese tipo de cosas me gustaría transmitirles a mis alumnos", anheló.

En plena pandemia, fue la primera vez que pudo participar de dos exposiciones en Comodoro. La primera tuvo lugar en la UPCN y la segunda fue para la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, puntualmente en un cierre de año de la cátedra de Derecho, donde abarcaban la temática de los pueblos originarios.

Expuso un conjunto de cuadros que los nombró "Renacer", centrada en el ser y sentir de los pueblos originarios.



ALMA CAMPERA

🎨Alma Campera es un taller que Cecy Epulef en conjunto con su compañero Maxi abrieron para enseñar dibujo, en un espacio lleno de música folclórica, mate y cultura mapuche.

"Tengo alumnos desde hace seis años, les daba clase en mi casa. El año pasado me junté con mi pareja, y decidimos armar un taller un poco más grande. Teníamos muchos alumnos y alquilamos un quincho. Maxi llegó el año pasado de Buenos Aires. Él sabe dibujar y empezó a enseñar también", relató la artista.

En el contexto que rodea las clases de pintura y dibujo, el espacio refleja la intención de transmitirles a las nuevas generaciones la música argentina, las costumbres y tradiciones de nuestros gauchos. "Les comenzamos a enseñar cosas básicas, como un taller para niños en donde aprendan a hacer tortafritas, bailar folclore. Y además, dibujo, pintura y otras talleres", explicó Epulef.

"Este año quisimos que sea más grande, y también poder ayudar a los artesanos que por ahí no tienen un laburo, que están como nosotros, que no éramos muy reconocidos, e invitarlos a dar clases. Tenemos de todo un poco, pero está bueno porque nos damos una mano entre todos y de paso la idea es que se cobre una cuota económica, que pueda ser accesible para todos y que se venga a aprender arte", destacó.

Hay talleres de lunes a sábado. Desde dibujo, pintura, costura, pintura decorativa, tejido, tatuajes, barbería. Este año la intención es sumar folclore. "Nosotros vivimos acá, asi que es medio un taller familiar", sostuvo entre risas la artista plástica.

"Este año me gustaría hacer una muestra de los cuadros, que la gente pueda asistir y ver lo que nosotros trabajamos", recalcó como un afán.