Durante la mañana del miércoles, en el programa radial El Club del Moro (La 100), conducido por Santiago del Moro, se produjo un intercambio entre el periodista Fernando Carlos y Eugenia Ruiz, ex participante de la última edición de Gran Hermano. La conversación, que comenzó en tono distendido, se volvió tensa cuando el panel abordó temas relacionados con las parejas, las amistades y los celos en las relaciones.

El momento de mayor fricción ocurrió cuando Ruiz lanzó una pregunta con ironía hacia el periodista: “¿Tan pollera y cuatro años?”. Fernando Carlos respondió de inmediato y rechazó la calificación: “No soy pollera, estoy enamorado”. Sin embargo, el intercambio se intensificó cuando Ruiz insistió en el término “pollerudo”, lo que generó una visible molestia en el periodista.

El periodista arremetió con fuerza contra la exconcursante de Gran Hermano: “Estás equivocada. Tenés mal genio, te tendrías que llamar malaeugenia, vivís enojada con la vida. Estabas adentro de la casa de Gran Hermano y estabas enojada, con cara de traste. Yo te veía las 24 horas”. La cordobesa no tardó en exclamar su desacuerdo: “No. ¿De qué hablás Fernando? Disculpame, pero estaba todo el tiempo de buen humor“.

Lejos de frenar, la joven continuó su descargo, mencionando un hecho del reality y acusando a su compañero de difundir información falsa: “Incluso mandaste una fake news de que yo le había sacado y condimentado la comida y has tenido que pedir perdón. El otro día me lo mandaron”. Y concluyó su punto con una réplica definitiva: “Enojada no, yo me enojo cuando me hacen calentar, si no no me enojo. Yo no vivo enojada, vivo de muy buen humor, me levanto con la mejor y vos sos pollerudo. Chau”.

Fernando Carlos replicó con sencillez: “Se te veía enojada. No te bancás una”. Sin embargo, Ruiz no permitió que él tuviera la última palabra: “Se enoja conmigo, hacete cargo papi. No podes ni pestañear sin permiso”. Mientras la discusión se desarrollaba, el conductor y los demás panelistas se reían, optando por no inmiscuirse en el enfrentamiento que rápidamente se hizo viral en redes.