(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El último lunes, en el programa LAM (América TV), Yanina Latorre lanzó un comentario que rápidamente dio pie a uno de los rumores más fuertes del ámbito mediático local en las últimas semanas.

La reconocida panelista mencionó que poseía información sobre un posible escándalo que podría convertirse en "el escándalo del año", sin aportar inicialmente muchos detalles. Según su relato, un hombre casado estaba teniendo un affaire con la ex pareja de Martín Demichelis.

Aunque Yanina evitó dar nombres en ese momento, en las horas siguientes se indicó que la mujer aludida era Evangelina Anderson, mientras que la identidad del hombre presuntamente involucrado fue asociada a Leandro Paredes, futbolista de Boca Juniors y campeón del mundo con la selección argentina.

LA FULMINANTE RESPUESTA DE LA ESPOSA DE PAREDES

Pero la reacción que más llamó la atención fue la de Camila Galante, esposa del jugador, quien rompió el silencio para dar su versión de los hechos en un breve diálogo con la periodista Paula Varela, panelista de Intrusos.