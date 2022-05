El popular cantante argentino Donald reveló que tiene Parkinson, lo hizo a través de la publicación de una carta a través de sus redes sociales: "No le voy a permitir que me robe el alma", dijo. Y expresó su deseo de volver a los escenarios.

Donald McCluskey reveló a través de su cuenta de Facebook que: “Tengo un Parkinson galopante, amigos. Cuando empiezo a temblar me cuesta parar”. Y contó que la enfermedad se le despertó durante la pandemia luego de atravesar un momento difícil. “Vino la pandemia, el aislamiento, el sedentarismo, la tristeza inesperada que me generó el fallecimiento de mi hermana menor Patricia, que desencadenó se manifestara esto que llevo adentro, desde quien sabe cuando”, señaló.

El intérprete de “Tiritando”, más conocida como “Las Olas y el Viento” contó los métodos que está utilizando para salir adelante con la enfermedad. “Le presento batalla día a día, apelando incluso a terapias alternativas que alivian”, dijo.

“Lo quiero vencer, pero noto que pese a mi resistencia, el mal no cede y no se da por vencido. Gracias a Dios, a la Virgen, a Jesús y a la ciencia, existe un medicamento que calma, que aquieta, que apacigua, disminuye y hasta hace desaparecer (por completo) los temblores (siempre y cuando se observen determinadas condiciones)”, afirmó.

Donald detalló cómo es su día a día: “La pálida aparece cuando me paro o me pongo en movimiento. Ahí se agudizan las tensiones y se trasladan a todo el cuerpo. Para desplazarme de un lado a otro, debo hacerlo agarrándome de lo que encuentre a mano, y con extrema lentitud doy un pasito detrás del otro, hasta que llego a donde me propuse llegar sin contratiempos y sin caerme”.

Además, contó que sufre dolorosas contracturas en la espalda que le dificulta realizar acciones como darse vuelta en la cama, abrochar botones o atarse los cordones. “Hay cosas peores que el Parkinson en este mundo”, señaló Donald comparando la enfermedad con la guerra y el odio. “Al dichoso Parkinson no le voy a permitir que me robe el alma. ¡Por supuesto que no! Podrá meterse con mi cuerpo, pero no con mi espíritu y mi vida, que está solo en las manos de Dios bendito”, finalizó.

