En una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, L-Gante se abrió con sus fans y compartió una importante noticia para su futuro personal.

En la publicación, mostró una constancia que confirma su inscripción en un programa educativo para terminar la secundaria.

"La Coordinación del Programa de Finalización de Estudios Obligatorios Fines del distrito de Gral. San Martín hace constar que Elián Valenzuela se encuentra inscripto en la sede de Fines Trayecto Secundaria Biblioteca Carcova para el ciclo lectivo 2025", decía el documento.

Acompañando la imagen, L-Gante expresó su entusiasmo: “¿Quién más se anota para terminar la secundaria? ¡Hay que festejar y después meterle!” El cantante dijo que cursará los lunes, miércoles y viernes de 18 a 22, y animó a sus seguidores a seguir su ejemplo.

En su charla reciente con Nazarena Di Serio en Telenoche, L-Gante también reflexionó sobre su futuro y los cambios en su vida. Habló con sinceridad sobre su salud, tras haber sido diagnosticado con insuficiencia cardíaca y renal, y expresó el miedo que sintió al enfrentarse a la posibilidad de no poder estar con su hija.

"Me asusté. La mayoría de las cosas corren por ahí. Si fuera que no tengo a nadie esperándome en casa, no me importaría, pero me importa bastante porque tengo una hija", comentó.

El cantante también compartió sus aspiraciones a largo plazo, revelando que tiene intenciones de estudiar una carrera universitaria. "De acá a diez años espero seguir haciendo música, ponerme objetivos, terminar algunos estudios, carreras. Por ejemplo, de Derecho, había dicho; Arquitectura también me gusta", explicó. L-Gante dejó claro que quiere aprovechar su éxito para avanzar en otros aspectos de su vida personal y profesional.

El pasado domingo 4 de mayo, L-Gante, fue invitado en el programa de Juana Viale, donde compartió detalles íntimos de su vida personal y profesional. A sus 25 años, el cantante reveló que está enfrentando un diagnóstico de salud preocupante, ya que padece de insuficiencia cardíaca y renal.

Durante la entrevista, L-Gante se mostró sincero al hablar sobre cómo esta condición afecta su vida cotidiana y su carrera, así como la importancia de cuidar su salud en medio de su creciente éxito en la música.

“Me encontraron una insuficiencia cardíaca y renal. Es una válvula del corazón, donde la sangre marcha hacia adelante, pero hay una insuficiencia y vuelve para atrás. Quiero ordenarme un poco”, dijo L-Gante en la mesa de Juana.

En cuanto a indicaciones que le dieron los médicos, por el momento solo debe ser muy riguroso con las comidas. Pero además, es elemental que pueda llevar un nivel de vida mucho más relajado y alejarse de lo que transitó en los últimos meses.

“Estoy con una dieta de comidas, la respetamos, pero de vez en cuando hay un permitido. Tratar de descansar y no agitarse mucho, a eso apuntamos esta temporada”, respondió. Entre otras de las revelaciones que hizo, aprovechó para aclarar un tema muy importante.

Dado que recibió varios comentarios al respecto y los medios se hicieron eco de ello, destacó que se hizo estudios especiales para descartar cualquier rumor. “Me hice un examen y todo lo que es sustancias y eso, me dio negativo”, agregó.

