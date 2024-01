Alan Simone fue el tercer participante en entrar a Gran Hermano y se autodenominó como “el payaso” del certamen. El joven oriundo de Chivilcoy declaró que “no terminó el colegio porque repitió dos veces”. A raíz de eso, se fue a trabajar con su papá en el campo con la siembra y cosecha de productos agrícolas.

Hace unos días atrás, el joven reveló su triste pasado: contó que su padre era muy agresivo hasta hace pocos años y hasta su madre quiso denunciarlo.

“Yo hoy llegué a pensar en cada uno que cuenta parte de su vida. Yo no es lo que entiendo, sino que lo siento porque a mí me han pasado muchas cosas feas también. Como habla Chula de sus hijos, me hace acordar a mi mamá por esa locura con mis hermanos y también es una mujer que siempre estuvo sola”, comenzó a contar junto a sus compañeros.

Ahora bien, el oriundo de Chivilcoy contó que su papá “de mí y de mi hermana siempre se hizo cargo, pero nunca estuvo presente, digamos, en muchas cosas”. Allí fue cuando le consultó a Isabel: “¿Le levantaste la mano a tus hijos?”, por lo que rápidamente contestó: “Jamás les pegué”.

Así fue que el participante de Gran Hermano 2023 confesó: “A mí, las cagadas a palos que me han dado... pero hasta de grande me daba. A mí papá, no sé lo que es decirle una mala palabra, no me acuerdo”.

Sus compañeros en Gran Hermano 2023 quedaron sorprendidos por lo que estaba relatando. “¿Por qué te cagaba a palo?”, le preguntó Joel, a lo que él respondió: “Por cosas de chicos, yo nunca le llevé un problema a la casa de que ‘Alan hizo esto, se drogó o robó', nunca nada”.

Luego, siguió y sostuvo que eran “choques de trabajo, él es muy de que lo él dice, tiene que ser así. Me pegó adelante de mucha gente, en la escuela, delante de compañeros de trabajo, me han tenido que separar ellos. Yo nunca le levanté la mano, pero siempre que me venía a pegar, lo agarraban a él”.

Así también, sumó: “Una vez me revoleó una pala, me llegaba a dar con eso... Él capaz después se da cuenta y me pide perdón, y él se piensa que con eso ya arregló todo y yo sigo enojado”

Por esta violencia, su madre “dos o tres veces, lo quiso ir a denunciar y yo le decía que no” Y finalizó: “Pero, yo lo adoro, es mi papá. Yo tal vez pienso que es porque no tuvo papá, él tenía cinco años cuando se murió mi abuelo, casi ni se debe acordar. No podría estar sin mi papá, a la vez”.

Este martes y tras un duro enfrentamiento con Isabel, Furia y Nicolás en la instancia final de la competencia, finalmente Alan Simone se consagró como el ganador del tercer liderazgo de la nueva edición de Gran Hermano.