Mirtha Legrand no dudó en expresar con firmeza su opinión sobre el espectáculo que ofreció esta semana el presidente Javier Milei.

“Yo no lo pude ver porque no estaba en casa, pero me dijeron que fue un papelón”, afirmó la diva.

Sus palabras desataron un encendido intercambio entre los invitados del programa, quienes coincidieron en sus críticas hacia la conducta del mandatario, especialmente teniendo en cuenta la compleja coyuntura económica y social del país. “Si tiene tiempo para cantar, también debería cumplir con las leyes de discapacidad, y no lo hace”, manifestó la actriz Valentina Biassi.

Por su parte, Gladys “La Bomba Tucumana” también fue muy dura con su análisis: “Yo veo la realidad, veo a la gente durmiendo sobre cartones en los bancos. Me van a decir: ‘antes también había’, pero ahora veo más”, aseguró. Y agregó con ironía: “Capaz que el presidente realmente quiere ser artista, un cantante, y no un presidente”, sentenció.

Mirtha Legrand acusó a Fede Bal de “mentiroso serial” y él confesó por qué sus relaciones duran poco

Finalmente, “La Bomba” fue categórica al cuestionar el uso de un estadio para el evento: “Yo quiero que lo alquilen para nosotros, los artistas. ¿Quién alquiló el estadio para ese acto?”, preguntó en tono crítico. Sin dudarlo, Biassi respondió: “Lo alquiló la Suizo Argentina, que justamente está acusada por sobreprecios. Tienen que investigar las coimas. Con la plata de las personas con discapacidad se están haciendo una fiesta loca”, denunció.