La familia Caniggia quedó envuelta en un escándalo tras el procesamiento por abuso sexual de Claudio Paul a Mariana Nannis, generando inestabilidad y alejamiento de todos los integrantes.

Tras regresar al Bailando, Charlotte Caniggia reveló cómo la tumultuosa separación de sus padres ha afectado profundamente a su familia, llevando a una comunicación rota.

Desde la pista y en diálogo con Marcelo Tinelli, la influencer señaló que “Estamos un poco mejor. Todo se puede mejorar, es parte de las familias. Hay que ponerle ganas y tiempo. No está todo de maravillas, pero a veces un ‘hola papá, ¿cómo estás?’. Cordial”.

Cuando Tinelli le mencionó el acercamiento de Alex con Claudio Paul, Charlotte aclaró: “Yo no me pongo de parte de nadie. Soy la hija, no voy a tomar partido por uno o por otro”. Son cuestiones de adultos”.

Sin embargo y con el corazón en la mano expresó una desgarradora frase sobre lo que siente en toda esta situación: “Extraño a mi mamá, a mi papá, quiero abrazarlos, charlar, tomar un café. Mi vida es así, tengo que aceptarlo”.

“Vos siempre intaste mediar”, señaló Ángel De Brito, con lo que Charlotte acordó: “Sí. No es fácil mi papel. Pero ya no se qué hacer”, respondió y luego cerró: "Quizás en un par de año mis papás se acerquen a mí y quieran pasar tiempo conmigo. Yo estoy abierta, pero no voy a estar siguiéndolos todo el tiempo esperando que me amen o que me llamen. Es cansador”.