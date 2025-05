La desgarradora carta de Gladys La Bomba Tucumana tras la muerte de su novio Luciano: "Mundo injusto"

La reconocida cantante Gladys La Bomba Tucumana enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida tras la reciente muerte de su pareja, Luciano Ojeda, quien falleció el sábado 24 de mayo luego de una dura batalla contra un cáncer abdominal.

A través de una desgarradora carta abierta que compartió en sus redes sociales, la artista expresó con profunda emoción su amor, gratitud y el dolor que le deja la partida de su compañero de vida.

UN MENSAJE CARGADO DE AMOR Y AGRADECIMIENTO

“Solo paso por acá para agradecer a todas las personas que te apreciaron y estuvieron a tu lado hasta tu último momento en este mundo injusto”, comenzó Gladys en un sentido posteo que rápidamente conmovió a sus seguidores. En sus palabras, la cantante destacó el amor inmenso que recibió de Luciano y la entrega absoluta que él tuvo, incluso cuando ya no tenía fuerzas ni recursos.

“Gracias por todos los momentos compartidos, por el inmenso amor que me diste, por haberlo dado todo... hasta lo que no tenías”, escribió, subrayando la generosidad y valentía de su pareja en medio de la enfermedad.

En su emotiva carta, La Bomba Tucumana resaltó las enseñanzas que Luciano le dejó: “Que el dinero no importa, que hay que ser valiente, que es mejor unir que separar, que para amar solo hay que saber hacerlo, y nosotros supimos”. Con estas palabras, la cantante reivindicó un amor puro, profundo y sincero, que trascendió las dificultades y la adversidad.

“Hoy 25 de mayo con un día completamente gris y raro ya no estás aquí conmigo”, confesó, añadiendo que aunque ya no puede olerlo, las cosas de Luciano permanecen a su lado y su alma guarda para siempre ese amor incondicional.

LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER Y EL ÚLTIMO ADIÓS DE LUCIANO

Luciano Ojeda, de 38 años, fue diagnosticado hace dos años con un tumor abdominal. En 2023, durante un chequeo de rutina por motivos laborales, se detectó un primer tumor que fue extirpado en una operación. Sin embargo, meses después, un segundo tumor de gran tamaño apareció, lo que marcó el inicio de una batalla aún más difícil.

“Se hacen en enero los controles y de vuelta tenía un tumor de siete u ocho kilos, así como si nada, en cuatro meses”, relató Gladys en su momento, evidenciando la agresividad de la enfermedad.

Durante la última semana de vida, Luciano mostró un notable desgaste físico y emocional. “Hace unos días me miraste y me dijiste: ‘Mami, perdón, ya no más. Viví y luché por vos hasta hoy, pero ya no puedo’”, recordó la cantante con dolor.

En el proceso de la enfermedad, la pareja atravesó una etapa de distanciamiento cuando Luciano decidió alejarse para no hacer sufrir a Gladys. “Le imploré tanto a Dios y a él que me dejara estar a su lado, que después hiciera lo que quisiera, pero que me dejara acompañarlo”, confesó la artista.

Finalmente, el amor pudo más y la pareja se recompuso, volviendo a vivir juntos y enfrentando la enfermedad unidos. Desde entonces, Gladys equilibró su exigente agenda artística y su emprendimiento gastronómico con el cuidado y acompañamiento constante a Luciano.

EL APOYO INCONDICIONAL Y UN ÚLTIMO MENSAJE

Luciano no pudo estar presente en la inauguración del local de empanadas tucumanas que Gladys abrió en agosto pasado en el barrio porteño de Recoleta. En ese momento, la cantante compartió: “Empezó nuevamente el tratamiento de quimioterapia y en este momento está en el Sanatorio mirándonos. Pero es un guerrero hermoso. Le agradezco todo a él y a mi hijo. Ellos me dieron las fuerzas para cumplir mi sueño”.

El amor y la fortaleza de la pareja fueron un ejemplo de lucha y compromiso, incluso en los momentos más oscuros.

Horas después del fallecimiento de Luciano, Gladys utilizó su perfil de Instagram para agradecer las muestras de cariño y dedicarle un mensaje final a su “gran y único amor”. En el texto, la cantante dio a entender que antes de la partida de Ojeda, la pareja se había casado, sellando así su compromiso y amor eterno.

“Nadie puede siquiera imaginar la pureza y la grandeza de nuestro amor, nadie. Solo nosotros dos sabemos el amor que nos teníamos. Y así será eternamente”, concluyó.