Vecinos se cansaron de María Becerra y la denunciaron. El periodista Juan Etchegoyen brindó detalles sobre una situación que provocó malestar en el barrio donde actualmente vive la artista.

"Sus vecinos están indignados hace tiempo", reveló el comunicador. El hecho sucede en un barrio de la ciudad de Vicente López, Buenos Aires. Allí, los vecinos de la zona señalaron que tras la llegada de la cantante la situación cambió.

En este sentido, Etchegoyen comenzó su programa Mitre Live, hablando sobre esta situación, donde hizo hincapié en la bronca de los habitantes y remarcó que "la denuncia será pública a partir de este momento y no descartan ir a la Justicia, la acusan de uso indebido del espacio público".

“Tengo testimonios que así lo indican y los vecinos me han enviado pruebas de todo, están muy enojados con la intérprete y con todo su séquito de personas que están con ella, ahora vas a escuchar a los vecinos pero quiero hacer una aclaración más”, expresó el periodista. Además, señaló que “las personas que a mí me mandan esto me piden reserva de identidad porque no quieren quedar expuestos con sus nombres”.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

QUÉ DIJERON LOS VECINOS SOBRE LA SITUACIÓN

Cabe señalar que Etchegoyen, puso al aire audios que enviaron los vecinos del barrio, evidenciando su malestar por lo sucedido. “La verdad que en Vicente López estamos con una situación. Se mudó María Becerra acá al barrio junto a su novio y no sé si alguien más de su equipo, es una situación que no se aguanta. Hubo fiestas y ruido en algún momento pero el problema es que la seguridad de ella no te deja estacionar en la cuadra”, expresó uno de ellos.

“Siempre hay autos en la vereda cortando el tránsito, es una zona de colegios y se ven padres con cochecitos esquivando esa zona porque no pueden pasar por los autos que dejan sin espacio, acá siempre nos respetamos y ella no sé quién se cree, pone un seguridad que te patotea y las reglas no son así”, añadió.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

En tanto, otra persona señaló que es vecino de la creadora de “Automático”, señaló que “no me ha dejado estacionar en la calle en un lugar permitido frente a su casa porque tiene una garita de seguridad que nos echa a los vecinos y sus vehículos no dejan pasar cochecitos de bebé”.