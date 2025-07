La curiosa reacción en vivo que tuvo Roberto García Moritán cuando se enteró de que Pampita se separó

Roberto García Moritán se encontraba participando en el programa Lape Club Social cuando comentaron que Pampita había terminado su relación con Martín Pepa. Al escuchar la noticia, no pudo evitar sonreír.

El empresario y referente político había sido invitado para conversar sobre el cierre de listas rumbo a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Al finalizar la nota, le preguntaron cómo era actualmente su relación con Carolina “Pampita” Ardohain, y él respondió: “Muy bien, es una excelente madre”.

En ese momento, la periodista Paula Varela retrucó: "A parte se acaba de separar. No sé si te chusmeó eso ¿o te estoy dando la noticia? Lo estaba guardando para Intrusos pero ya se está filtrando". Ante la noticia, Moritán no pudo ocultar una sonrisa: “No sabía. ¿Es verdad?", dijo.

"Es verdad. ¡Te sorprendió!", le comentó la periodista. A lo que el empresario agregó: “Sí, me sorprendió. No hablamos de esas cosas”. Al notar su reacción, Varela acotó: "Tenés una media sonrisa", pero él rápidamente aclaró: "No, no hagan interpretaciones… Trato de poner un límite porque prefiero hablar sobre mi vocación. Estoy cansado de hablar sobre mí y mis temas, pero entiendo que la pregunta siempre tenga que venir".

Para poner paños fríos, le consultaron sobre su relación con Priscila Crivocapich, Roberto García Moritan expresó: “Estamos bien, es una relación adulta. Todos los días nos elegimos”.

Carolina “Pampita” Ardohain eligió la nieve de Villa La Angostura para recargar energías luego de una nueva desilusión amorosa. Tras su paso por Miami, la modelo viajó en vuelo privado al sur neuquino para instalarse en un exclusivo complejo frente al lago Nahuel Huapi, donde comparte tiempo con sus hijos y amigas.

Junto a Bautista, Beltrán, Benicio y Ana, Pampita llegó el viernes y desde entonces publica imágenes de su estadía en redes sociales, donde muestra postales de caminatas, actividades en la nieve del Cerro Bayo, y momentos de relax en la pileta y el jacuzzi.

Nieve y corazón roto: Pampita se refugia en la cordillera patagónica luego de su separación

La Villa cordillerana es por estos días el epicentro del turismo VIP, y no solo por Pampita. También se encuentra allí su exesposo, Benjamín Vicuña, acompañado por su actual pareja Analía Espasandín y por Amancio, su hijo con la China Suárez. Aunque no se cruzaron públicamente, las coincidencias avivaron los comentarios en redes.

“Así nos despertamos hoy”, escribió Pampita en una historia de Instagram, mostrando una vista nevada desde su habitación, en un entorno privilegiado que marca la llegada definitiva del invierno en la región.