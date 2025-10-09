Este jueves 9 de octubre, Thiago Medina fue dado de alta y salió del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde permaneció internado casi un mes tras un grave accidente en moto. Según se supo, continuará su rehabilitación en la casa de su expareja Daniela Celis, madre de sus dos hijas.

El parte médico difundido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires indicó que Medina tuvo una evolución clínica favorable, gracias al trabajo multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería.

Al retirarse del centro médico y ante la prensa, mencionó: “Cuando me dieron el alta, lo primero que pensé fue ir a ver a mis hijas”. También confesó que la experiencia “te cambia la manera de pensar”, en referencia a lo grave que estuvo y a las probabilidades que tuvo de no salir adelante.

Daniela Celis habló de una posible reconciliación con Thiago Medina tras su accidente

Desmintiendo rumores sobre su vida sentimental, aclaró: “No es cierto lo del casamiento; si se da, lo hablaremos en las redes”. Por ahora, aseguró que se enfocará en su día a día y valoró el trato recibido en el hospital: “La atención fue de 10; siempre que sentí dolor, el personal médico estuvo ahí y por eso le haré caso”.

Además, sorprendió al revelar un deseo nuevo. “Estuve pensando en estudiar arquitectura”, algo que nunca había considerado antes. Consultado sobre la moto, reiteró con firmeza: “La moto no la uso más, esto es como volver a vivir”.

“No soy yo”: ‘Camilota’ denunció que utilizan su nombre para pedir dinero por Thiago Medina

Por otra parte, en el comunicado difundido esta mañana, se supo que el exparticipante de Gran Hermano tuvo una evolución calificada como favorable, luego de ser asistido por un equipo multidisciplinario que incluyó profesionales de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería.

EL ACCIDENTE QUE CASI LE CUESTA LA VIDA

El 12 de septiembre, Thiago Medina protagonizó un violento choque en moto en la Ruta 7, a la altura del cruce con la calle La Providencia, en Francisco Álvarez, partido de Moreno. El impacto, ocurrido cerca de las 20 horas, fue con un automóvil y derivó en su internación de urgencia.

La salud de Thiago Medina: Daniela Celis brindó un dato alentador sobre su evolución

En ese momento, fue su expareja quien confirmó públicamente la noticia y pidió oraciones por su estado crítico. En el programa LAM, el panelista Pepe Ochoa relató: “Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron: ‘por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”.

Los primeros días fueron especialmente críticos. Thiago sufrió múltiples fracturas de costillas, colapso pulmonar y lesiones internas en órganos vitales como el hígado, el páncreas y el bazo. Las hemorragias fueron severas y lo mantuvieron en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Thiago Medina y la noticia más esperada tras el grave accidente que sufrió con su moto

A pesar del delicado cuadro inicial, que incluso motivó especulaciones dramáticas en redes sociales, el joven influencer fue evolucionando favorablemente. Luego de tres intervenciones quirúrgicas y semanas de atención constante, logró salir de terapia intensiva y ahora podrá continuar su rehabilitación en un entorno familiar.

Según trascendió, Medina se instalará en la casa de Daniela Celis para continuar con el proceso de recuperación. La pareja, aunque separada, mantiene un vínculo cercano por el cuidado de sus dos hijas, lo que facilitó esta decisión.

En medio de rumores y preocupaciones, la noticia del alta médica representa un alivio tanto para su círculo íntimo como para los seguidores que siguieron de cerca su evolución desde el primer momento.

La contundente decisión que tomó Daniela Celis sobre su futuro tras el despertar de Thiago Medina

