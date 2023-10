La contundente decisión de Pampita tras sufrir un aumento en el alquiler: "Nos vamos a algo más chico"

Pampita sorprendió este fin de semana al revelar que alquila y que deberá mudarse por el aumento de los últimos meses. La modelo estuvo invitada este sábado a PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe.

En este contexto, contó que deberá volver a mudarse por la suba del alquiler. "Me estoy mudando de vuelta, siempre me estoy mudando. Alquilo, entonces cada tres años me mudo", contó.

Luego, reveló el verdadero motivo del cambio de vivienda. "Subió el alquiler un montón y me mudo, es así. Nos vamos a un lugar más chico. Era un divague donde vivíamos", agregó entre risas.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

"Pensábamos que los días de semana íbamos a vivir todos juntos y nosotros vivimos juntos los fines de semana en realidad. Nos dimos cuenta que no necesitamos algo tan grande, así que aprovechamos que subió el alquiler y nos vamos a algo más chico también", comentó.

Para finalizar, la modelo aclaró que aunque alquila donde vive tiene dos propiedades. "Yo tengo dos propiedades propias, una la alquilo y la otra es mi casa de fin de semana", concluyó.