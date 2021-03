CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La actriz y productora Nazarena Velez sorprendió a todos al revelar detalles sobre la noche en la que rechazó al multilaureado cantante Luís Miguel.

La confesión de Velez se dio en el marco del "Cuestionario Picante" que se hace a los entrevistados en el programa Flor de equipo, donde además dio otras inesperadas respuestas.

“¿A qué famoso rechazaste?”, preguntó la conductora Florencia Peña. Marcelo Polino, presente en el programa, mencionó una experiencia de la actriz con un jugador de fútbol "muy famoso".“Le dejó la llave de un auto y ni siquiera un café tomó. Se la devolvió”, comentó provocando la respuesta de Velez: “Una tonta, hoy me regalás un auto y ni loca lo devuelvo. Vamos a salir de ahí porque es nacional”, bromeó.

Lejos de estancarse en la respuesta, redobló la apuesta: “Rechacé a Luis Miguel", dijo y sumó: “Fui de ‘larva’ a una cena porque me encantaba a nivel Dios. Yo tendría 22 años, fui con un enterito de jean y una remera con las fechas de su gira. Había unas potras en el Sheraton y yo así nomás vestida”

“Me invito a la habitación, subí, tomamos un champagne y cuando me preguntó si tenía ganas de quedarme a dormir, le dije ‘no’. Nos dimos un beso sí, pero hasta ahí llegó, no me animé a más. Él era súper caballero, atento, un divino. Me puso a su chofer para llevarme a casa. Yo en ese momento vivía en Quilmes”, cerró ante la sorpresa de los allí presentes.