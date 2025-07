La confesión de Natalie Weber que horrorizó a Mirtha Legrand en pleno programa por lo que hacía con los "calzones" de Zárate

Un incómodo y sorprendente momento se vivió en La Noche de Mirtha Legrand, el clásico programa de Canal 13, cuando Natalie Weber confesó en vivo un hábito íntimo del pasado que dejó sin palabras a los presentes y, en especial, a la conductora.

La panelista, esposa del futbolista Mauro Zárate, fue señalada por Moria Casán como “extremadamente celosa”. Fue entonces cuando se desató una conversación inesperada.

“¿Seguís revisando cosas?”, le preguntó Moria. A lo que Weber respondió sin filtro: “Sí, sigo revisando cosas. Igual se está enterando ahora, porque él pensaba que ya no lo hacía”.

Pero la frase que desató la reacción de Mirtha llegó segundos después, cuando la “One” lanzó sin filtro: “¿Olés calzones? Huele calzones”.

Y Natalie lo confirmó: “En su momento, sí, obvio. Cuando salía con los amigos, olfateaba el calzón. Ahora ya no lo hago”.

Ante esa confesión, Mirtha Legrand no disimuló su incomodidad y expresó: "Es horrible, no me digan eso, que huele el calzón. No, no me digan eso".

Weber cerró el tema reconociendo su actitud como parte de una etapa del pasado: “Sí, era tóxica. Le olía la ropa y el calzón”.

El momento se volvió viral rápidamente en redes sociales y generó todo tipo de comentarios, desde quienes criticaron la actitud de Weber hasta quienes valoraron su honestidad sin filtros.

Además de Moria y Weber, en el programa estuvieron como invitados Luis Novaresio, Mariano Iúdica y Jorge Marrale.