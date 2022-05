La comodorense que estudió comedia musical, creó una academia y participará de un campeonato internacional de artes escénicas

Ciana Contrera tiene 29 años, es oriunda de Comodoro Rivadavia y actualmente es directora de su propia academia de Formación Artística Integral. Una fuerza y pasión que desde pequeña empujan sus pies por hacer arte.

A comienzos de 2013, inició sus clases de teatro en la ciudad de La Plata. Gracias a su papá, quien descubrió que en la esquina de su instituto había una escuela de comedia musical y se animó a cursar ambas carreras en paralelo.

En una entrevista exclusiva para ADNSUR, Ciana recordó con mucha emoción las primeras experiencias en el teatro, y el apoyo presente en todo momento de sus familiares. Entre las personalidades distinguidas de quienes aprendió y cursó seminarios, talleres y especialidades, estuvieron: Gastón Cocchiarale, Elena Roger, Hernán Matorra, Sandra Guida, Mariano Zito, Andrea Candela, quien fue coreógrafa de Julio Bocca y Pablo Flores Torres.

Cuatro obras de Comodoro participan de la Fiesta Provincial del Teatro: "lo importante es la unión que se genera"

De niña le gustaba montar escenas junto a sus hermanas, y mencionó que en su casa escuchaban siempre a su papá, que "tenía una voz preciosa" y a su mamá, a quien siempre le gustó la música.

Ciana recordó que cuando les planteó a sus padres sobre el deseo de estudiar arte, ellos no estaban muy entusiasmados. "Podés estudiar teatro pero a la vez podés hacer otra carrera", le sugerían.

"Después se dieron cuenta de que yo lo llevaba más a lo profesional, porque es algo que amo. Esto no lo tomo como un trabajo, disfruto todos los proyectos que van surgiendo artísticamente", valoró la artista.

"Los Tinguiritas" llegan a Comodoro con espectáculos y talleres para toda la familia

En su estadía por la ciudad de las diagonales, frecuentaba y viajaba mucho a ver obras a Buenos Aires, hasta que un día fue a ver “Casi normales”, un espectáculo que habían llevado desde Broadway y habrá sido un tanto la suerte y otro poco el destino que la cruzaron con una joven que estudiaba teatro musical en una escuela "más profesional".

"Empecé a investigar y me tomaban materias que yo había cursado en La Plata, asique en el 2015 me mudé a Capital y empecé la carrera de teatro musical", relató Contrera.

Kion presenta su segundo disco "Singular" en el Centro Cultural de Rada Tilly: una invitación a la música experimental

Así fue como llegó a la Escuela de Música de Buenos Aires (EMBA), ubicada en el barrio porteño de Belgrano. Hoy por hoy sigue perfeccionándose. "El arte lo tomo como la medicina, la medicina avanza año tras año y el arte también. Estoy estudiando composición musical. El año pasado pude cursar de forma virtual en la escuela 'Artistas del teatro musical'", distinguió.

✨ “EL ARTE ES SANADOR”

En el medio de la carrera, en el 2016, Ciana sufrió la pérdida de su papá. "Fue bastante difícil, tenía que decidir entre volverme porque estaba mal o quedarme allá porque amaba la carrera que estaba haciendo", expresó la intérprete teatral.

Realizarán un casting para conformar el primer elenco municipal de teatro de Comodoro

"En ese momento fue muy importante mi familia, que me dijo ‘bueno Ciana, ya está, papá te va a acompañar de otra manera, tenés que hacer lo que amás’. Me tomó un mes terminar de decidirme, me volví y fue difícil esa etapa", recordó.

Su papá fue quien viajó con ella a la primera escuelita de La Plata, y el primero en brindarle su apoyo. "Yo sé que hoy él está conmigo, era sonidista y tengo las consolas, algunos equipos que quedaron de él en la academia y sé que me acompaña siempre", valoró.

"Ahí también me di cuenta que el arte es sanador, porque me ayudó a poder convivir un poco con el dolor que uno va sintiendo. Hoy hablo de mi papá y todavía se me caen lágrimas porque él siempre fue el amor de mi vida pero sé que está conmigo", precisó visiblemente emocionada.

Metallica hizo saltar a más de 60 mil personas en el Campo Argentino de Polo

🌊 LA VUELTA A LA CIUDAD QUE LA VIO NACER

En 2019 era momento de volver a casa, un tanto Ciana relacionó su decisión porque extrañaba a los suyos, y otra parte fue dejarse guiar por el sentimiento de que "acá se tenía que traer el teatro musical".

"Yo siempre digo que soy intérprete de teatro musical, actriz, cantante y un poco bailarina, el baile fue lo que más me costó. Ahora me estoy incorporando a lo que es la dirección, y ahora digo próximamente compositora", sostuvo Ciana.

En la actualidad, es directora de una academia de Formación Artística Integral, en la que se brindan clases de comedia musical para niños y niñas y clases de canto.

Muestras, recitales, proyecciones y más para disfrutar este fin de semana en Comodoro y Rada Tilly

Este año, montarán por primera vez una obra musical infantil completa llamada “Derechos Torcidos”, cuyos autores son Carlos Gianni y de Hugo Midón.

Cabe mencionar que las áreas que se trabajan en el teatro musical son el baile, el canto y la actuación, y luego se trabaja la integración de las tres áreas para poder realizarlas en un mismo momento en conjunto. Aunque, como prioridad fundamental, la artista intenta inculcar en sus alumnos el compañerismo, de transmitirles valores, la importancia de acompañarse, "es lo más importante para el proceso de aprendizaje de un estudiante", enfatizó.

Actualmente cuenta con un grupo de 4, 5 y 6 años, y otro de 7 a 11 años. La academia se encuentra ubicada en el kilómetro 4.

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS

Murió Kailia Posey, la joven de 16 años que fue protagonista de un meme viral

"Me contactaron personas de Buenos Aires, y me contaron que traían un campeonato de Artes Escénicas de Italia y que ya está realizando en 36 países. Por primera vez se hace en Argentina, ya se realizaron las provinciales y regionales, y los chicos de la Región Sur pasaron a las Nacionales que se hacen en agosto", comentó Ciana, quien está encargada de "couchear" al equipo.

Después de las Instancias Nacionales, se compite por la Copa América, que tendrá lugar en Estados Unidos, y después se hace el Mundial de Artes Escénicas en Italia en el 2024.

"Buena Petroka": el embajador del Oro Negro llega a Comodoro

"Hemos contactado a un montón de academias para que puedan participar. Están todas las disciplinas por separado. Se distinguen por niveles y edades, y se compite en danza canto y teatro, cada disciplina por separado", concluyó Ciana, feliz de encarar un nuevo desafío.