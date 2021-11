La comodorense Kalia Manzur quedó eliminada de Bake Off Argentina, y no logró este domingo avanzar hasta la gran final del certamen de pastelería.

La nacida en Chubut había conseguido el pase a las semifinales en la gala del último jueves, donde además había sido elegida como "pastelera estrella" y quedó en las puertas de la final tras fallar en la prueba técnica que consistió en la realización de tres preparaciones diferentes: Charlotte de frutilla, pastafrola de manzana y rogel.

Junto con ella también dejó el popular programa que se emite por Telefé Emiliano, por lo que los dos participantes que competirán por el premio mayor serán el fueguino Carlos y Facundo, de Córdoba.

“Fue una experiencia muy hermosa. Da tristeza claramente no el no ser finalista, sino el dejar de todos los días verlos, cocinar, venir a charlar”, dijo Kalia al conocer el final de su camino por Bake Off Argentina.

La comodorense Kalia Manzur se metió en las semifinales de Bake Off

Además rescató la parte humana del certamen, y fue fuertemente elogiada por el jurado encabezado por Damián Betular.