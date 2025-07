La China Suárez lanzó un durísimo comunicado: “Benjamín Vicuña me fue infiel mientras llevaba a su hijo en la panza”

La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena pública tras publicar un descargo contundente contra su expareja, Benjamín Vicuña. En un mensaje compartido en redes sociales, la actriz acusó al actor chileno de haberle sido infiel mientras estaba embarazada de uno de sus hijos. “Me engañó mientras llevaba a su hijo en la panza”, escribió.

El comunicado sorprendió por el tono y el contenido. En él, Suárez remarcó que durante mucho tiempo prefirió el silencio, pero que ya no está dispuesta a callar. “Fui cuidadosa por mis hijos, por respeto, pero hay límites que no voy a seguir permitiendo que se crucen”, expresó.

Si bien no dio mayores detalles sobre los hechos ni sobre la persona involucrada en la supuesta infidelidad, sus palabras no tardaron en generar un fuerte impacto mediático. Los programas de espectáculos, paneles de farándula y redes sociales se hicieron eco del mensaje, que encendió nuevamente el conflicto entre los actores.

Benjamín Vicuña explicó por qué revocó el permiso a la China Suárez para viajar con sus hijos a Turquía

La China apuntó con todo contra el actor chileno, a quien llamó irónicamente "el papá del año".

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda", comenzó la actriz en su largo posteo en Instagram, en el que luego destacó que Vicuña dice que no le gusta el juego mediático pero sí habla de forma privada con periodistas para "que cuenten su versión".

La relación entre Suárez y Vicuña comenzó en 2015, en medio de un escándalo con Pampita Ardohain, la expareja del actor chileno. Tras varios años juntos y dos hijos en común, se separaron en 2021. Desde entonces, los cruces públicos y las declaraciones cruzadas han sido intermitentes, pero constantes.

El Polaco suspendió su gira para cumplir un sueño de padre junto a su hija en la Patagonia: "Me eligieron"

En su comunicado, Suárez también apuntó a las versiones que intentan responsabilizarla de situaciones ocurridas dentro de la pareja. “Estoy cansada de que me responsabilicen a mí por los errores ajenos. He soportado mucho, más de lo que se sabe”, afirmó.

Además, el posteo en instagram dice: "El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'. El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como el había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo. El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'", expresó.

¿Fondo de olla o la bomba del año?: el impresionante rumor que vincula a Tinelli con Gran Hermano 2025

Y luego sentenció: "El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza".

En el final de su publicación, La China hizo mención al poder que Vicuña revocó para que ella no pueda viajar a Turquía con sus hijos en compañía de Icardi. "El papá del año, que mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida al cual AMAN Y ADMIRAN. El papá del año que me firmó la tenencia cuando me separé porque estaba muy ocupado. Revocaste el permiso 2 días antes, jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia. Nunca te importaron las faltas, ó al menos eso me dijiste siempre".

"Vine por vos": el conmovedor gesto de Wanda Nara con un periodista que se descompensó en vivo

Aunque Vicuña no respondió públicamente al mensaje, su nombre se volvió tendencia en redes, donde se multiplicaron los comentarios a favor y en contra de ambos. Algunos usuarios respaldaron a la actriz por animarse a hablar, mientras que otros la cuestionaron por volver a exponer aspectos íntimos de su vida familiar.

La actriz ha estado en el foco mediático en otras oportunidades por situaciones similares. Su vínculo con Nicolás Cabré, padre de su hija mayor, también terminó en medio de rumores. Y tras su separación de Vicuña, se la relacionó con otros nombres del espectáculo, lo que la llevó a tener que salir a aclarar públicamente varias versiones.

Este nuevo capítulo reaviva las tensiones no solo entre los protagonistas, sino también en el mundo del espectáculo argentino, acostumbrado a seguir cada uno de sus movimientos. Con el comunicado, Suárez marca un límite y deja en claro que, esta vez, no está dispuesta a seguir callando.