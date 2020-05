(ADNSUR) – La Casa de Papel, la producción española creada por Álex Pina para Antena 3 se convirtió en un fenómeno mundial a través de Netflix, y entre los personajes más carismáticos de la serie desde el principio fue, sin dudas, Berlín, representado por el actor Pedro Alonso.

Berlín se puso en la piel de un líder tan amado como odiado por la audiencia, por eso sorprendió a los millones de televidentes que lo "sacrificaran" a final de la segunda temprada, una decisión que hasta el momento muchos se seguían preguntando. Pero dos temporadas después, por fin, se pudo revelar la razón de por qué decidieron "matar" al emblemático Berlín, pese a que siguió teniendo influencia en la trama.

El personaje atrapaba la atención del público del mundo por su cinismo, egocentrismo y su particular forma de explicar los acontecimientos. Sin embargo su muerte, dejó a miles sin palabras.El creador de la serie argumentó recientemente que hubo presiones externas que le exigían alterar el guion original, puesto que no se sentían cómodos con el rol interpretado por Pedro Alonso.

"Este personaje no encaja con nuestros tiempos. Deberías sacarlo de la serie", cuenta el autor que le dijo una persona influyente, a lo que le respondió que no tenía intención de hacerlo. "Es un misógino, un narcisista y un psicópata de muchas formas distintas”, siguió. Finalmente, como todos sabrán, se "eliminó" a Berlín”, no obstante, su presencia siguió, pues su presencia y referencia en la historia resultaba clave.

Berlín padecía una enfermedad terminal, por lo que sabía que le quedaba poco tiempo de vida. De ahí que en los últimos momentos del robo a la "fábrica de billetes" española, se sacrificó por el bien de la banda. Permitió que salieran del edificio vivos y con el botín.

En las siguientes temporadas de “La casa de papel”, aparece a través de flashbacks al pasado. Un personaje adorado y odiado por sus características, pero sin dudas, clave para el éxito que dio la vuelta al mundo, así lo indicó Clarín.