La banda de folk pop, Nico Diadema y Formosa, se presenta por primera vez en el Teatro de la Escuela de Arte

Tras volver de una gira por la Cordillera Sur, y de haber hecho cerca de cinco presentaciones, la banda comodorense de folk pop Nico Diadema y Formosa, espera con muchas expectativas su presentación oficial en Comodoro, junto a sus amigos y familiares, en el Teatro de la Escuela de Arte el próximo sábado 12 de marzo a partir de las 21 horas.

En diálogo con ADNSUR, Nicolás Nafarrate, guitarrita y vocalista del conjunto, destacó, "la gira estuvo buenísima, la pasamos muy bien, sirvió para afianzar la banda, ya que se formó muy a las apuradas, porque yo quería aprovechar el verano para tocar. Hacer uso del subsidio que me otorgó el INAMU, que ya lo tenía hace como un año ahí, y aprovechar el verano", explicó el artista.

En relación a la primera fecha que realizarán en la ciudad, Nafarrate valoró que hay "muchas fichas metidas", en relación a que armaron la banda e iniciaron viaje sin vivir la localía. "Fue raro presentar la música y la banda por otras ciudades antes que en Comodoro pero surgió así", mencionó el músico.

"Esperamos que salga todo lindo, por suerte ya se vendieron más de 120 entradas, el teatro tiene una capacidad para 140, asi que muy expectantes, ansiosos, ensayados. Va a ser una fiesta pensamos", anticipó Nicolás.

PRÓXIMAS FECHAS

Este sábado 12 de marzo a partir de las 21 horas, Nico Diadema y Formosa brindarán un show en el Teatro de la Escuela de Arte. Quedan pocas entradas y tienen un valor de $500.

Por otro lado, el músico oriundo de Diadema, comentó que como grupo tienen muchas ganas de seguir viajando. "Considero que la posta está en salir de nuestra ciudad, y mostrar lo que pasa en otras regiones. Me encanta Comodoro, me ha dado un montón de felicidades y espacios que me han abierto las puertas para tocar, pero tengo ganas de salir y seguir viajando. La banda se copó con ese plan, asi que tenemos una próxima fecha el 9 de abril en Puerto Madryn, y seguramente vamos a tocar en algunas otras ciudades de ahí del Valle", anticipó en ADNSUR.