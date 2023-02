La arruinó: El novio de Julieta de Gran Hermano subió una foto de ella desnuda y lo destrozaron en las redes

A pesar de estar incomunicada y aislada de la sociedad, Lucca Bardelli, el novio de Julieta Poggio no dejó pasar el día de los enamorados y compartió una foto íntima por la que recibió millones de críticas.

"Feliz día mi amor. La más hermosa de todas. No veo la hora de volver a estar así. Te amo", escribió el modelo sobre una foto de él y Julieta, desnudos y juntos bajo las sábanas.

Luego de la publicación, la fotografía se volvió viral y muchos usuarios lo criticaron por exponer de esa manera a la hermanita y haberle faltado el respeto públicamente.

Se la dedicaron a la cámara: Marcos se acostó con Julieta y se concretó el momento más esperado de Gran Hermano

"Re fantasma subir una foto así. Yo lo mato", "Me suben una foto así y no me ves más la cara" y "Ojalá se lo c... a Marcos", fueron los comentarios que más se repitieron en cuanto a la publicación. Además, el novio de Julieta Poggio es foco de las críticas luego de que se hayan levantado varias sospechas de una infidelidad contra la participante.

A pesar de la tormenta de críticas y cuestionamientos, el novio de Julieta no hizo ningún comentario al respecto y se mantuvo en silencio. Uno de los aspectos que más llamó la atención es que la historia fue resubida por la cuenta de la participante, la cual es manejada por la familia.