La China Suárez estrenó el videoclip exclusivo de “Lo que dicen de mí”, su primer tema como cantante solista. El lanzamiento se realizó a través la plataforma de Star+.

Durante varias entrevistas, la actriz y cantante contó qué significa esta producción artística en esta nueva etapa profesional y la relación del contenido de la letra con su vida íntima.

El videoclip en blanco y negro, dirigido por Sofía Malamute, muestra a la China Suárez a punto de dar un discurso, siendo acosada por la prensa. El comienzo de la letra remite a la situación que vivió la actriz durante el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi.

“La escribí en medio de un mal día, estaban hablando de mí” confesó la actual pareja de Rusherking y agregó: “En otro momento ni siquiera hubiese hablado de esto, lo tenía muy tapado, no quería ni siquiera iluminar el problema.”

Sale la "China Suarez" y entra "La Chabona": la influencer fue convocada por Marcelo Tinelli para su nuevo programa

Según sus palabras previas al estreno exclusivo por Star Plus, esta canción “nace de las ganas de convertir lo que me pasa en algo artístico”. La China aseguró que también permite que se vea “un lado más vulnerable, no tan combativo” de su forma de ser. En simples palabras es: “Una manera elegante de responder a todo lo que dicen de mí.”