No fue una noche más la del sábado en el programa de Mirtha Legrand en el que L-Gante confesó que está viviendo una historia con la mediática Wanda Nara, con la que, según confesó, se están “conociendo”.

Es que a lo largo de la noche, se sacaron chispas en distintos momentos.

"Desde el principio, usted me cayó mal porque me preguntó el nombre de mi hija y cuando se lo dije, me respondió ‘pobrecita’. Antes me caía mejor”, por ejemplo, le dijo el músico a Mirtha, tras una conversación que habían tenido antes de cámara.

Luego, el le preguntó, aclarando que era con la mejor intención, qué edad tenía Mirtha realmente.

Ante la incomodidad del resto de la mesa, que entiende de ciertas convenciones televisivas, a conductora se hizo la distraída para contestar y volvió a repetir un chiste de semanas atrás sobre la fundación de una bodega.

La tensión, siguió en varios momentos, como cuando Mirtha le preguntó si fue verdad lo que dijo la ex del músico, que aseguró que hace unos días, cuando le llevó a su hija, olía a marihuana.

L-gante lo desmintió por completo, dijo que si así hubiese sido “sería un muy mal padre” y aclaró que esa situación le parecería “muy mal”.