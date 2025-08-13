La vida amorosa de L-Gante siempre fue objeto de atención pública, no solo por su popularidad en la música urbana, sino también por los vínculos mediáticos que construyó en los últimos años. Entre idas y vueltas, escándalos en redes y declaraciones cruzadas, el artista se mantuvo en el centro de la escena tanto por su carrera como por su intimidad.

Uno de los capítulos más comentados fue su relación con Wanda Nara, que pasó del misterio a las muestras públicas de cercanía. Aunque ambos evitaron confirmar un romance de manera explícita, las apariciones juntos, los mensajes en redes y las entrevistas cargadas de insinuaciones alimentaron todo tipo de versiones. Al mismo tiempo, Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica, siguió formando parte de la conversación mediática y personal del cantante.

En ese triángulo afectivo con guiños, reconciliaciones y gestos llamativos, los rumores nunca dejaron de circular. Pero esta semana, todo cambió.

En medio de rumores cruzados sobre una posible reconciliación con Wanda Nara, L-Gante sorprendió al confirmar que volvió a estar en pareja con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica. La noticia pone fin a las especulaciones y marca un nuevo capítulo en la vida sentimental del referente de la cumbia 420.

Luego de oficializar su regreso con Báez, el cantante tomó una decisión que no pasó desapercibida. Dejó de seguir a Wanda Nara en redes sociales. Si bien días atrás se había referido a ella como una “amiga”, esta acción parece indicar un corte más definitivo en el vínculo que los unía desde hace meses.

El fin de semana anterior, L-Gante y Wanda se mostraron juntos públicamente en el estreno de la obra de teatro de Claudia Valenzuela en Villa Crespo. Esa aparición alimentó las versiones de cercanía entre ambos, pero el reciente unfollow en Instagram deja entrever que la relación ya no atraviesa un buen momento. Tamara Báez reveló los motivos de reconciliación con L-Gante tras casi dos años separados: "la gente cambia..."

QUÉ DIJO TAMARA BÁEZ SOBRE SU VUELTA CON L-GANTE

“Las cosas terminan, la gente cambia y la vida continúa”, se lee en uno de los mensajes que subió a la influencer a sus historias de Instagram, horas después de que Elián Valenzuela confirmara la reconciliación.

Previo a ese posteo, y en la noche del domingo, Báez había publicado otra frase que dejó entrever cierta cautela ante esta nueva etapa: “Las cosas pasan por algo y el tiempo te mostrará por qué”. El mensaje fue interpretado como una señal de que, pese a la reconciliación, la influencer prefiere tomarse las cosas con calma.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR