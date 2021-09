Durante un show en Montevideo, Uruguay, el cantante conocido como "L-Gante", Elián Ángel Valenzuela, decidió frenar el recital cuando se percató de que un grupo de seguidores suyos había comenzado a propinarse piñas.

La reacción del artista de "cumbia 420" quedó grabada por los espectadores y se viralizó rápidamente en Tik Tok. Desde la cuenta del usuario “@fedepunales_” se registró cómo fue la sincera actitud del artista al ver lo que estaba ocurriendo. El concierto transcurría con normalidad, mientras los espectadores hacían los coros de los hits y le expresaban su cariño. En un momento dado, empezó a escucharse un alboroto en los asientos del fondo del Teatro de Verano Ramón Collazo, y uno de los admiradores se acercó al escenario para regalarle un camiseta de Peñarol.

Ese acto fue el comienzo del enfrentamiento que terminó con piñas de un lado y del otro, como consecuencia de la rivalidad futbolística que existe entre los equipos Nacional y Peñarol. Cuando L-Gante se percató de la disputa entre los hinchas del Bolso y del Manya decidió parar por completo la música y hablarle a toda la audiencia.

“Pará, pará todo. Me vino a tirar la camiseta, amigo. Esa es la única que me faltaba. Está todo piola con Nacional, es la primera camiseta del otro equipo que me alcanzan y yo lo valoro, porque no hay diferencias”, dijo en un comienzo mientras su público aplaudía el lema de ponerle punto final a la pelea en torno a los colores de la camiseta. “Las diferencias las hacen los giles. La diferencia es para los giles y yo también me paro de manos, y yo soy de Boca, amigo. No soy de Peñarol ni de Nacional”, manifestó.

Uno de los integrantes de la banda también alzó la voz y reforzó el pedido de paz: “no falten el respeto, amigo. Acá está todo bien, arriba la Celeste” -haciendo referencia a la selección de ese país-. Tras la ovación de los fanáticos, el cantante cerró, “acá es Uruguay, perro. Me llevo recuerdos de Uruguay y colecciono camisetas, ahora vamos a disfrutar, está todo bien el aguante y no hay diferencias, eso lo demuestra el equipo en la cancha”.

La viralización del tenso momento llega poco después de los halagos de J Balvin hacia el cantante argentino de 21 años. El artista destacó el talento del joven oriundo de General Pacheco durante una entrevista con Luisito Comunica y Berth, dos youtubers mexicanos. Gracias a los millones de reproducciones que acumula en sus videos de YouTube, y a sus multitudinarios seguidores en las redes sociales, L-Gante había sido uno de los invitados en el mismo ciclo virtual unas semanas antes, conocido como En Cortinas.

“Me gusta mucho el movimiento de Argentina, me gusta Trueno, L-Gante, eso es lo mío, estoy pegado para ver qué está pasando en la calle”, expresó el intérprete colombiano. “Haría un tema con L-Gante, haría ya una cumbia 420″, confesó con total seguridad. Y sumó: “L-Gante me parece fresco, es brutal, una máquina, y y me recuerda a mí que vengo de otro país, que no es donde nació el género; eso permitió que gente de otras nacionalidades también puedan incursionar y transforman el sonido urbano con sus raíces”.