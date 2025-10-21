El cantante L-Gante volvió a estar en el centro de la polémica luego de presentarse en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, tras ser acusado de conducir a gran velocidad y apropiarse momentáneamente de una moto policial, que llegó a manejar por varios metros.

Durante el último fin de semana, el artista se presentó frente a unas 9.000 personas en el marco del 112.º aniversario del tren en Roque Pérez. Al finalizar el recital, abordó su BMW, que era escoltado para garantizar su salida de la localidad; aunque en el recorrido el conductor del vehículo aceleró, complicando la tarea de acompañamiento.

Según el parte policial al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, el cantante del género 420 “circuló a alta velocidad y realizó una maniobra con una moto policial”.

La camioneta de L-Gante se detuvo en la esquina de Gutiérrez y Soler, donde descendió y se subió a una moto Rouser, avanzando unos metros antes de regresar a su auto.

Aun así, varios fans se acercaron, lo que provocó un tumulto de gente, por lo que personal policial comenzó a apartar a los concurrentes con el fin de evitar un accidente; pero cuando la zona fue despejada, Elian Valenzuela “se subió a una moto policial Gilera Boge 300 conducida por el oficial inspector Walter Andrés Giacone” y logró avanzar varios metros.

Al notar eso, el agente abordó el rodado e intentó detener el accionar de Valenzuela subiéndose detrás, pero el músico transitó unos metros, “para finalmente descender del mismo al ser obligado por el efectivo”.

Tras esta peligrosa maniobra, el cantante salió corriendo, no logrando ser reducido, y abordó su camioneta, con la cual se fugó a alta velocidad por la ruta 205, en dirección a Lobos.

Tras el hecho, la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, a cargo de Luciano Di Grasia, inició actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa.

Se supo que el recital transcurrió sin incidentes, pero los inconvenientes con la policía ocurrieron tras su salida del predio.