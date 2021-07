El trapero L-Gante estuvo en boca de todos este jueves luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner lo pusiera de ejemplo como un joven que pudo progresar en la música gracias a la computadora del plan Conectar Igualdad que había recibido del gobierno.

“Les recomiendo que lo escuchen, con esa (computadora de) Conectar Igualdad que recibió en 2014 hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube”, señaló la Vicepresidenta durante un acto en Lomas de Zamora.

Sus dichos hacían referencia a las propias declaraciones de Elian Valenzuela, el joven de 15 años que se convirtió en un fenómeno musical y reveló en una entrevista que había grabado su primer hit cuando tenía 15 años utilizando “un micrófono de $1.000 y una computadora del Gobierno”.

Sin embargo, al día siguiente, durante una entrevista con Viviana Canosa, el joven nacido en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, aseguró que no recibió la computadora como parte del plan educativo.

“Yo te comento que la netbook del gobierno yo no la obtuve en la escuela, no me acuerdo si la cambié por un celular o vendí el celular y me compré la netbook, pero un negocio así fue”, dijo.

“No te la dio Cristina, entonces, ¿por qué Cristina te pone como ejemplo? La compu la conseguiste vos, no te la dieron ellos”, le repreguntó la conductora.

L-Gante contestó que no se sintió usado “porque lo que ella (CFK) dijo fue el logro que yo tuve”. Y agregó: “Lo que podría corregir es que no hay que recibir cosas así porque sí. La gente que me vendió la computadora a mí es porque no le dio uso y a mí me gustaría que la persona que haya recibido eso en verdad la uses. Esas son cosas que hay que corregir”.

Fuente: Infobae