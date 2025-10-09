Este jueves 9 de octubre, la productora local CDM Producciones, encargada de traer a Ke Personajes a la zona, informó que los shows que la banda de cumbia tenía previstos en Trelew (17/10) y Comodoro Rivadavia (18/10) fueron cancelados.

Mediante un comunicado oficial, señaló que los inconvenientes logísticos imposibilitan la realización de las presentaciones, y que, debido a la ajustada agenda del grupo, no será posible reprogramarlas en lo que queda del año.

Desde la organización agradecieron el acompañamiento del público y pidieron disculpas por los contratiempos. A su vez, confirmaron cómo se hará la devolución del dinero a quienes ya habían adquirido sus entradas.

¿CÓMO SE REALIZAN LAS DEVOLUCIONES?

Según detalló CDM Producciones, los reembolsos se llevarán a cabo entre el lunes 13 y el viernes 24 de este mes, siguiendo el mismo canal por el que se hizo la compra:

En caso de haber adquirido la entrada en boleterías físicas, la devolución será presencial. Si se pagó con tarjeta de crédito, el trámite deberá realizarlo el titular de la tarjeta, presentando también el plástico y su DNI.

Para las compras online, cada plataforma informará a los usuarios el procedimiento a seguir.

Desde la producción local enviaron un “abrazo fuerte” y reiteraron sus disculpas por la situación, dejando abierta la posibilidad de volver a coordinar fechas futuras cuando la agenda lo permita.

CUÁNDO SE FORMÓ KE PERSONAJES

La banda de cumbia, formada en 2016 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, es liderada por Emanuel Noir. La agrupación comenzó como un proyecto íntimo entre amigos que rápidamente se transformó en un fenómeno musical. Su gran salto a la fama llegó en 2022 con la viralización del tema “Adiós Amor & Oye Mujer” en YouTube, que los catapultó a la popularidad nacional e internacional.

Desde entonces, Ke Personajes recorrió Argentina, Latinoamérica y Europa, consolidándose como un referente de la cumbia. Además, realizaron colaboraciones con artistas de renombre como Pablo Lescano (Damas Gratis), María Becerra, Abel Pintos, Grupo Frontera y Tiago PZK, ampliando su alcance y fusionando la cumbia con otros géneros y estilos musicales.

El estilo de Ke Personajes combina la cumbia tradicional con arreglos modernos y letras emotivas que conectan con las nuevas generaciones. Su música se caracteriza por ritmos pegajosos, melodías románticas y una energía que invita al baile y la celebración.

Entre sus canciones más conocidas y exitosas se encuentran “Cómo Estás”, “Pobre Corazón”, “Ojitos Rojos”, “Un Finde" -colaboración con Big One y FMK-, “Qué Poco”, entre otras.

Su repertorio ha sido clave para conectar con un público diverso, desde jóvenes hasta adultos, logrando llenar escenarios importantes como el Movistar Arena en Buenos Aires.