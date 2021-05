Karina Gao, la cocinera de Flor Peña, hizo llorar a Jorge Rial al contar su milagrosa recuperación

Karina Gao, la chef del programa "Flor de Equipo", de Telefe, el programa que conduce Florencia Peña conmovió e hizo llorar a Jorge Rial y su equipo al ser entrevistada en la noche del miércoles.

Gao fue inducida al coma ante la comunicación de su cuadro de coronavirus mientras permanecía embarazada de su tercer hijo.

En diálogo con TV Nostra, en América TV, Gao destacó que "en menos de dos meses pasé de casi morir a la vida".

En enero, embarazada de seis meses de su tercer hijo, Teo, se enfermó de covid y fue internada en terapia intensiva e inducida a un coma farmacológico para evitar un paro cardiorrespiratorio.

En la entrevista, contó: "hice un video de despedida de mi pareja y mis chicos. No me animé a verlo. le dije: "casate de nuevo, se feliz".

"Somos jóvenes, quiero que sea feliz. es lo que le puedo decir a alguien que uno ama. Ahora no eh", bromeó ante Rial, Angela Lerena, Marina Calabró y Diego Ramos, quienes también se quebraron.

"El es alguien que se va a aferrar y no quiero que se quede solo. Le pedí en ese video perdón por no poder estar en los momentos importantes de ellos y a ellos les decía que tienen suerte del papá que tienen", dijo.

Además, contó: "les dije que los quería muchísimo y los iba a cuidar del otro lado. A mi marido le pedí perdón porque no iba a poder cuidar.

"Me despedí de mis papás también. En la cultura china uno tiene que ocuparse de los padres y yo los dejaba huérfanos. Le dije a mi marido: 'hacé tu vida pero a mis viejos dale una mano'. Me despedí de mis amigos más cercanos. y de la comunidad de Instagram. Parece frio, pero siento que tengo muchos amigos virtuales. no me daba por desaparecer del mundo. Fueron mis 15 minutos, y me sacaron el celular", relató.