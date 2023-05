Karina “La Princesita” se vio totalmente superada por una situación mientras realizaba un show este último sábado. Y arremetió contra la productora de un show debido a las fallas de sonido.

La cantante destacó que debían ponerse las pilas y que esas cosas no tenían que suceder si ellos tienen experiencias trabajando en la noche.

Ocurrió el 20 de mayo, cuando se dio cuenta que sus fanáticos no escuchaban bien y tenían problemas con el sonido. Decidió detener el show y advirtió que si bien se tenía que ir, no iba a dejar pasar que su público pago una entrada para un concierto que se escuchaba mal.

“No me puedo ir sabiendo que la gente pagó la entrada y estamos sonando tan mal. A ver si se ponen las pilas y arreglen el sonido viejo”, exclamó la cantante un poco enojada sobre las problemáticas de sonido en el evento.

Seguidamente, la artista encaró al decirle a los sonidistas que no se escuchaba bien y por ello, las personas de su equipo no podían prestarle atención. “¿Quién da la cara? A ver si uno da la cara (...) Viejo vamos, estamos todo laburando, vamos a poner un poquito que nos c***** a todos para estar aqui arriba”, dijo.

Finalmente, Karina La Princesita probó el sonido con su público y concluyó que esos problemas no debían ocurrir en un recital y más si ellos tienen acostumbrado trabajar en horarios nocturnos.