La comodorense Kalia Manzur, una de las cuatro finalistas de la última edición de "Bake Off" lanzó duras declaraciones contra el ciclo gastronómico de Telefe, "MasterChef Celebrity Argentina", en la voz de todos sus compañeros del reality.

“Masterchef es literalmente un embole, lo vi tres veces y un aburrimiento. Yo lo veo a Betular como era con nosotros, los participantes de Bake Off sacaron lo mejor de él. No saben ni cocinar, por ahí Levinton es como más gracioso”, dijo la exintegrante del programa pastelero.

A través de un Instagram Live con Mitre, profundizó: “A ver chicos, falta Bake Off en twitter porque viste que nosotros interactuábamos un montón. Esto que te digo es el pensamiento de todos los participantes, de mis ex compañeros. Yo quiero hacer un vivo con todos cuando esté al aire Masterchef”.

Ysostuvo que “mis compañeros dicen que es un aburrimiento, no interactúan y básicamente lo decimos por Betular porque a los otros jurados no los conocemos. ¿Qué le va a decir a esta gente?, la gente común quiere ver el Masterchef de gente común, no nos sentimos representados con esto”, agregó.

“Es la vida misma y sos vos con tus cosas de todos los días. Con tus cosas buenas o malas. De todas maneras, dice Masterchef Celebrity y si fueran celebrities no estarían en Masterchef”, dijo de manera contundente Kalia.

Y cerró: “Me encantaría armar una marcha en la puerta de Telefe para pedir por la vuelta del programa. Yo viajo para Buenos Aires”, concluyó.