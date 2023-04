Julieta salió de Gran Hermano y sus hermanas confirmaron lo que todos pensaban: "No se baña"

Julieta Poggio fue una de las participantes más querida de Gran Hermano 2022 y su fama continúa en crecimiento luego de su desempeño en el reality. final.

La joven influencer sigue recorriendo los medios televisivos y en en el ciclo “A la Barbarossa”. la conductora decidió preguntarle a sus dos hermanas algunas intimidades sobre “Disney”.

Las hermanas de Julieta confirmaron el rumor que se corrió en la casa más famosa del país sobre la higiene de la bailarina: que no se baña todos los días.

Esta versión comenzó luego de reiteradas ocasiones en las que los "hermanitos" le insistieron a Julieta con que se bañara y dijeron en voz alta que la joven no se bañaba hace varios días. Lejos de negarlo, la bailarina se rió y a partir de entonces, los televidentes la tildaron de sucia.

"¿Cuál de las tres es la que menos se baña?". Julieta respondió que era Camila, mientras sus dos hermanas la mandaron al frente y respondieron "Julieta".

"En Gran Hermano te mandaron a bañarte en un momento...", le respondió Georgina. "No me pararon de joder con eso, yo te explico: yo el pelo no me lo lavo todos los días porque le hace mal. Y el cuerpo también, día por medio", explicó. "Yo también, el pelo me lo lavo día por medio", reconoció la conductora. Miles de usuarios de las redes repostearon el video y volvieron a tratar de "sucia" a la exhermanita.