Tras el regreso de “Poné a Francella” a la pantalla chica y su rápida cancelación, Julieta Prandi recordó sus momentos haciendo el papel de "La nena” y expresó una contundente opinión sobre el trabajo que le tocaba realizar.

A los 18 años, Prandi interpretó a una estudiante de 17 que mantenía una relación sensual con el padre de su compañera, significativamente mayor que ella. Respecto de la situación que actualmente es cancelable, dijo: “Es lo que despertaba el personaje”.

“Iba a trabajar en colectivo, eran mis primeras apariciones en televisión, no hacía un año desde que empecé como modelo, y me acuerdo que me gasté el sueldo en remises para salir del canal porque me esperaban en la puerta. Era una cuestión de seguridad”, recordó la mujer en cuanto a sus inicios en la programación de los fines de semana.

El programa de sketch televisivo, que comenzó en 2001, refleja cómo las cuestiones de género siguen siendo relevantes dos décadas después. “Tengo un muy buen recuerdo de la manera en que este personaje y el programa, me abrieron las puertas. En ese momento, nadie lo juzgaba con la vara de ahora, con el diario del lunes…”, exclamó.

Por último, manifestó su parecer y lo comparó con la actualidad: “ahora tenemos otra cabeza, otra sociedad en donde cuidamos lo que decimos. ‘Casados con hijos’ era, en otra temática, pero tampoco saldría hoy al aire donde el marido la trata como una porquería”, cerró.