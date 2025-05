En una reciente entrevista con Pablo Montagna en su programa "PasaMontagna" de Radio Rivadavia AM 630, Julián Weich compartió su perspectiva sobre la posible incorporación de Santi Maratea como conductor de Trato Hecho, el popular programa de concursos que él mismo condujo entre 2003 y 2006.

Weich, quien regresó a la televisión con el ciclo matutino Qué Mañana! en Canal 9, expresó su apoyo al recambio generacional en los medios: "Son las nuevas generaciones y es lo lógico. Cuando yo empecé a conducir, supongo que le saqué el trabajo a otro conductor; es un recambio natural, no lo veo mal", afirmó.

El conductor también destacó la importancia de la actualidad en la televisión: "La televisión sigue validando la actualidad, a veces para bien y otras para mal", y subrayó que su regreso al medio busca ofrecer un programa con un ambiente laboral ameno y sin competencia.

En cuanto a la posibilidad de que Maratea asuma la conducción de Trato Hecho, Weich reconoció que "si lo hacen bien, va a depender de cada uno". Además, expresó su admiración por el formato del programa, calificándolo como "serio y elegante", y mencionó que le atrae la idea de estar en el entretenimiento sin necesidad de opinar sobre todo.

Por otro lado, Weich compartió su visión crítica sobre los contenidos actuales en los medios: "Soy súper crítico, demasiado crítico, me enfermo y digo 'eso no se hace, eso está mal, eso no corresponde, eso es una falta de respeto'", aunque también reconoció cuando algo se hace bien.

En resumen, Julián Weich mostró una postura abierta al recambio en la conducción de Trato Hecho, respaldando la llegada de nuevas generaciones y destacando la importancia de mantener estándares de calidad en la televisión.

QUÉ ES TRATO HECHO

Es un programa de entretenimiento argentino basado en el formato internacional "Deal or No Deal", que combina azar, suspenso y estrategia. El objetivo principal del juego es que un participante elija una valija entre varias posibles, cada una con un monto oculto de dinero, e intente ganar la mayor cantidad posible sin ceder ante las ofertas que le hace "el banquero".

En el país, fue conducido por Julián Weich y, en otras temporadas, por Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky en Telefe. Actualmente, los rumores señalan que podría haber una nueva temporada en América TV.

