BUENOS AIRES (ADNSUR) - Las recientes resoluciones del Banco Central de la República Argentina, que sumó controles y restricciones para la adquisición de divisas, fueron rechazadas con dureza por Julián Serrano (26). A través de Twitter, el influencer explotó: "Esto es indefendible, hermano. Literalmente, este país se va a la mierda".

Y como muchos salieron a cruzarlo: "Gente que dice que tuiteo estas cosas porque garpan... Me deshago por acá porque hace años veo como los políticos (independientemente del partido que sean) hacen mierda mi Patria.. Y veo cómo mis amigos y familiares se rompen el orto laburando todo el día y no les alcanza para nada".

Julián Serrano on Twitter

Luego, continuó describiendo lo que a su juicio sería la estrategia del gobierno: "Es muy fácil. 2+2... La idea es hacerte bien pobre para que después le mendigues pan y arroz al gobierno. Así, perpetuarse en el poder con gente que que piensa que ellos son generosos y que los malos son los capitalistas que, dicho sea de paso, ya se están yendo". Y remató: “Hoy nos vamos a dormir 35 por ciento más pobres”.

“Hoy nos vamos a dormir 35% mas pobres.. Buenas noches”— Julián Serrano on Twitter Link Julián Serrano on Twitter

Esos dichos causaron otro revuelo, por lo que Serrano grabó un descargo que publicó en Instagram Stories: "Bueno, el que me conoce sabe que en realidad mi disconformidad con los políticos en Argentina no viene de hace uno o dos años, sino que hace como diez años. Yo leo y entiendo lo que pasa en el país más o menos desde que empecé a pagar impuestos. Y la verdad que tengo amigos que son médicos, ingenieros, analistas de sistemas y licenciados que realmente están considerando irse del país a trabajar de delivery".

En respuesta a la pregunta de un usuario, Julián Serrano concluyó sosteniendo sus ideas: "Eso no está bien. Soy consciente (de que me van a bardear) pero la verdad que pesa mucho más el amor que le tengo a mi amigos, familia y por la Patria, que el miedo que me puede llegar a generar que personas que no me conocen y nunca me van a conocer me bardeen a través de las redes".

“Esto es indefendible hermano.. Literalmente este país se va a la mierda”— Julián Serrano on Twitter Link Julián Serrano on Twitter