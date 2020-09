BUENOS AIRES (ADNSUR) - Jujuy Jiménez no volvió a tener una pareja estable desde que se separó de Juan Martín del Potro. La modelo decidió pasar una parte de la cuarentena en su provincia natal, junto con su familia, pero después de unos meses volvió a Buenos Aires.

Jujuy, compartió un video en las redes donde muestra un inesperado regalo que recibió y que puso en alerta a sus 1,5 millones de seguidores, ya que hay indicios de que su admirador secreto no sería otro que el Pocho Lavezzi.

Sofía subió a sus historias de Instagram imágenes en donde agradece el libro que recibió de una amiga, pero luego se refirió a una persona misteriosa que le habría enviado chocolates y una remera con un estampado de un meme.

“A vos te hablo, quizás la tercera es la vencida. Ojo porque me vas a terminar ganando por cansancio, estuviste muy bien con los chocolates igual", le dijo enigmática Jujuy a quien le mandó los regalos.

Jujuy Giménez recibió un misterioso regalo y aseguran que es de un futbolista

Para llegar hasta el futbolista, la “detective” de las redes, Vicky Braier, más conocida como Juariu, encontró rastros del Pocho Lavezzi. Para confirmarlo, primero compartió los posteos donde el ex de Yanina Screpante le puso like a Jiménez, y luego indicó que "ella no lo sigue, pero él a ella sí".

Esta story fue publicada por la modelo pocos días después de que se rumoreara una posible reconciliación con el tenista, aunque Sofía se encargó de dejar la puerta abierta a otras alternativas.

“Y… no sé. Uno nunca sabe. Habría que ver qué pasa cuando nos volvamos a ver personalmente, si es que eso sucede. Yo creo que también muchas veces los cuerpos hablan y dicen mucho más que veinte mil palabras, cosas que uno se puede decir e imaginar en la cabeza”, reflexionó sobre su posible reencuentro con Juan Martín Del Potro .