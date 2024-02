Vicky Braier, más conocida por todos como Juariu, es una influencer especialista en conocer todos los detalles sobre las redes sociales de los famosos. Además, logró hacerse un lugar en los medios y hoy conduce un programa de streaming.

Como marcan las tendencias, la joven reveló cuál es el curioso procedimiento al que recurre para evitar bañarse al volver de practicar boxeo durante una hora.

Mientras estaba al aire del programa, Juariu contó que hace actividad física a la mañana antes de ir al ciclo de streaming. “Hago boxeo de 8 a 9 de la mañana en mí mismo barrio. Camino, vuelvo a mi casa y estoy toda transpirada. Entonces me quedo totalmente desnuda con el aire, el ventilador, para secarme la transpiración”, expresó la famosa.

"Eso lo hago mientras me estoy lavando los sobacos para venir para acá. Es un baño turco. Me zabuqueo. Me lavo la caro, las axilas... Entro en clima", aseguró la tucumana sobre su técnica para evitar el contacto de todo su cuerpo con el agua y el bajón.

La confesión de la famosa sorprendió a sus compañeros que no podían creer el método particular que usa después de hacer gimnasia.