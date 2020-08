BUENOS AIRES (ADNSUR) – La conductora televisiva y nieta de Mirtha Legrand Juana Viale volvió a quedar en las últimas horas en medio de una polémica, ya que en las redes sociales no le perdonaron que hiciera una mención despectiva hacia la Universidad de Buenos Aires.

En su programa “La noche de Mirtha Legrand”, la popular Juana dijo: "Estudiar en la UBA era palabra santa, ahora hay que ir a una privada".

Juana Viale: "Estudiar en la UBA era palabra santa, ahora hay que ir a una privada" 🤦‍♂️

En medio de una discusión sobre la calidad educativa, la conductora inició un diálogo con su colega y comensal, Horacio Cabak. "Antes, estudiar en la UBA era palabra santa. Hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada porque no se cumplen los días necesarios de clases, porque hay maestros que no van, porque no reciben un buen sueldo", dijo Viale.

En el medio de la charla, Cabak acotó que estudiar en la UBA "sigue siendo" palabra santa, mientras que la conductora insistió con su idea sobre la necesidad de asistir a instituciones privadas.

El resto de los invitados de este sábado al mediodía fueron la periodista Silvia Fernández Barrio, el actor Marcelo Mazzarello, y el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel.

Las palabras de Viale llegaron apenas días después de que la UBA celebrara sus 199 años de existencia, un hecho que fue conmemorado por toda la comunidad académica, incluyendo al presidente Alberto Fernández, quien es graduado en la Facultad de Derecho de esa casa de estudios.