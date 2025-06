La salida de Juan Pablo “Devi” De Vigili de Gran Hermano 2025 (Telefe) estuvo marcada por un inesperado escándalo en redes sociales. Juliana “Furia” Scaglione, exjugadora y actual panelista del streaming oficial del reality, publicó en su cuenta de X una foto íntima de Devi completamente desnudo, acompañada de un comentario irónico: “Lo único bueno que tenía para dar y ni lo mostró”.

La imagen, sin censura, fue subida apenas horas después de la eliminación del correntino y generó una ola de repudio tanto entre usuarios como entre sus propios compañeros del programa.

CUÁL FUE LA REACCIÓN DE DEVI TRAS LA FOTO DESNUDO QUE FILTRÓ FURIA DE GRAN HERMANO

Invitado a LAM (América), Juan Pablo se refirió por primera vez a la filtración de la imagen, de la que aseguró no tener conocimiento previo. “¿Viste lo que te puso Furia?”, le preguntó Ángel de Brito. “Me parece que vi algo”, respondió Devi, sonriendo incómodo al ver la imagen en cuestión.

Furia filtró una foto íntima de Juan Pablo Devi de Gran Hermano y desató un escándalo: "Lo único bueno"

Luego, calificó la situación como “un papelón” y repitió varias veces la palabra para dejar en claro su disgusto. “¿De dónde sacaron esa foto?”, indagó Melody Luz, también presente en el programa.

De Vigili fue contundente: “La verdad es que uno confía y a veces confía en personas equivocadas, pero no importa. Yo no lo haría jamás. Me parece que hay que tomarlo como de quien viene”.

Consultado sobre si se sintió traicionado, respondió: “Supongo. Entiendo que está censurado, que no se vio en su totalidad, pero es un papelón y una vergüenza. No está bueno, sino lo publicaba en Instagram”, reflexionó el exparticipante, visiblemente molesto por la exposición de su intimidad.

Juan Pablo fue eliminado de Gran Hermano y quedaron definidos los cinco finalistas

LA POLÉMICA QUE DESATÓ FURIA CON LA FOTO ÍNTIMA DE DEVI

La publicación de Furia fue duramente criticada en redes sociales. Muchos usuarios le reclamaron que borrara el posteo y señalaron la gravedad de difundir imágenes privadas sin consentimiento: “No es gracioso esto eh. Es intimidad del participante. Él NO publicó esto”, “¡Borrá el post, Fu! Hay que pensar en su intimidad”, y “Lo irresponsable siendo una persona pública, insólito”, fueron algunos de los comentarios que circularon en X.

Lejos de admitir un error, Furia se defendió en su cuenta: “La mandaron al grupo, es su culpa, no la mía”, escribió, y agregó: “Yo tendría que demandar a cien mil, no me alcanza la vida”. Finalmente, ante el repudio generalizado, eliminó la foto de su perfil.

Selva, la última eliminada antes de la gran final de Gran Hermano 2025: quiénes son los cuatro mejores

REPERCUSIONES EN EL ENTORNO DE GRAN HERMANO

Desde el streaming oficial de Telefe, donde participan exjugadores y periodistas, la reacción fue inmediata. Diego Poggi, panelista del ciclo, calificó el accionar de Furia como “un delito absoluto” y remarcó la gravedad de lo ocurrido en un tono serio y visiblemente molesto.

Incluso algunas excompañeras de Devi, como Chiara Mancuso, se mostraron impactadas al enterarse en vivo de la existencia de la foto. “Estoy viendo una foto de Devi en pe...”, lanzó sorprendida durante una transmisión, y luego, sin filtro, comentó: “Ah, pero está rebueno, bol...”, antes de taparse la boca al darse cuenta de que sus palabras podían viralizarse.