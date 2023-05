“Lo mejor que te puede pasar es que el cuento a alguien le llegue”, dice José Luis Olave sumergido en la emoción del momento. En solo una hora estará en el aeropuerto General Mosconi rumbo a Buenos Aires, donde presentará “De cuando los botines eran negros y otros cuentos”, su primer libro, el cual presentó en la Feria Internacional del Libro.

José Luis está entusiasmado como un niño, y cómo no estarlo. Estará presente en la máxima cita de la literatura, un sueño para cualquier escritor o amante de las letras. “Para mí es un sueño hecho realidad porque yo creo que desde que comencé a leer mi primer libro, a los 5 años, comenzó la inquietud de elaborar un cuento que a la gente le pueda gustar. ¿Qué más puede pedir un chango futbolero que lo lleven al Monumental? Bueno, es lo mismo, ¿qué más puede pedir un chango que lo lleven a la Feria del Libro?”, agrega, siendo consciente de lo que iba a representar ese momento que, finalmente, un día después se concretó.

UN BUSCA DE LA VIDA

José Luis es un reconocido vecino de Comodoro Rivadavia, el pueblo petrolero del sur de Chubut que se convirtió en el más importante de la zona sur de la Patagonia. Nació en Médanos, provincia de Buenos Aires, y creció entre esa pequeña localidad balnearia y Bahía Blanca, con solo 40 kilómetros de distancia.

Hijo de un ex empleado de la vieja ENTEL, la empresa de telefonía nacional, vivió toda su infancia como nómade, yendo y viviendo entre traslados y mudanzas. Así conoció de cerca Viedma, Villa Regina, General Roca, entre pueblos del sur del país; hasta que en 1982 llegó a Comodoro Rivadavia.

José Luis tenía solo 18 años y todo un mundo por descubrir que lo llevó por los oficios más diversos. Es que en 52 años de vida hizo de todo: fue periodista de exteriores, mago, fotógrafo, locutor, vendedor y ahora petrolero. Sin embargo, su oficio de corazón es el de peluquero, aquella tarea que ya ejercía en 1992 cuando sus padres decidieron volver a Bahía Blanca y él decidió quedarse.

Por ese entonces, el ahora autor ya tenía un local en la galería Tower y sintió que era momento de cortar el cordón umbilical. Luego llegaría su traslado a la Avenida Rivadavia y más tarde a la calle Pellegrini, donde una gigantografía de su imagen les daba la bienvenida a sus clientes y amigos.

“Soy peluquero desde hace 30 años, en el medio empecé con la comunicación. Estudié un tiempo en la universidad y en 2003 empecé a trabajar en Radio Bizarra y comencé a incursionar en los medios”, dice con orgullo. “Y lo de los cuentos surgió en 2010, cuando trabajaba con ‘el Chino’ Arturo en el sitio Deportes Chubut. Yo le hacía algunas fotografías pero aparte iba a cubrir algunos partidos de la CAI en la Nacional B. Él hacía las fotos y yo cubría el dato. Y en un partido en vez de hacerle los informes cuadraditos, la crónica de lo que sucedió, puse a un espectador ‘X’ a vivir el partido y lo vivió con mucho fanatismo. Cuando lo publicamos tuvo tantas repercusiones que ‘el Chino’ me dijo: ‘seguí por ahí, porque a los lectores les encantó, no sé cómo vas a hacer, porque vos te metiste en esto. Acá tenés una beta para explotar’”.

Ese primer escrito quedó guardado en su propio baúl de los recuerdos, pero no forma parte del libro. Olave confiesa que tiene muchos detalles para ser publicado. Sin embargo, fue el impulso para seguir escribiendo. Así, creó varios cuentos que publicó en su propia red social, hasta que una repetida frase le dijo que era momento de parar.

“En ese tiempo, en 2012 - 2013, ya no trabajaba en la página y tampoco tenía el local de la peluquería, entonces me quedaba mucho más tiempo para hacer volar la cabeza y todo fluyó para ese lado. Los escritos en Facebook impulsaron a la gente a animarme a que pueda escribir algo. Lo leían y algunos me decían que tenía que escribir un libro, y como que quedó la inquietud, pero seguí escribiendo, hasta que al cuarto o quinto, ante la repercusión que tenían, decidí no publicar más y guardarlos para ver si después hacía un libro o no”.

Así, los cuentos y sus personajes quedaron archivados hasta que el último año, cuando en medio de una lesión en el tobillo que sufrió en su trabajo, ahora de petrolero, sus hijos lo impulsaron a publicar aquellos cuentos que alguna vez había escrito.

“Tuve mucho tiempo parado y caí en un pozo depresivo. Pero un día mis hijos vinieron y me dijeron ‘terminá el libro y publicalo, eso te va a sacar adelante’. Son tres cuentos de fútbol, y el resto de actualidad, romance, ciencia ficción, místicos. Utilizo mis palabras, no tengo una redacción complicada, lo mío es más coloquial, un lenguaje común y corriente donde se te hace muy fácil seguir la narración. Muchos me dicen que las historias son muy atrapantes que no pueden dejar de leerlas, y eso está bueno”.

El libro fue editado por Vela al viento de Rubén Gómez y el prólogo fue escrito por el periodista Jorge “el Gallego” López, pero tiene un poquito de todos sus amigos, dice Olave, quien hizo hasta sorteos para costear la impresión de los ejemplares, que el jueves llegaron a la Feria Internacional del Libro y que el próximo 13 de mayo presentará en la Fundación Española de Comodoro.

A la distancia admite que es un sueño, el sueño del pibe que llegó al Monumental y volvió a aquellos recuerdos de infancia, a aquellas tardes en que leyó “Pinocho” y descubrió sin querer lo que era la literatura y la comunicación, uno de sus tantos oficios de este hombre que sabe reinventarse, y siempre con lo inexplicable del fútbol, la pasión.