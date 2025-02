Este miércoles por la madrugada, Morena Rial fue detenida en un hotel del centro porteño, acusada de haber participado junto a varias personas en un robo a una casa de la localidad de Villa Adelina.

Tras darse a conocer la noticia, su padre, Jorge Rial, rompió el silencio en su programa Argenzuela (Radio 10), donde habló de la situación judicial de su hija.

En este sentido, el periodista no se guardó nada y remarcó que no pretende que su hija “tenga privilegios”. “No voy a justificarla bajo ningún punto de vista. La Justicia tiene que decidir. La que decidió fue Morena. No voy a intervenir ni para morigerar ni para nada. Tiene que hacerse responsable. Es una mujer independiente que tomó decisiones y tiene que hacerse responsable de sus actos”, afirmó, totalmente decepcionado.

Se reveló la contundente reacción de Jorge Rial tras la escandalosa detención de su hija Morena

Posteriormente, Rial aseguró que sobre todo lo que pase deberá resolverlo la Justicia. “La salud y el bienestar de mi nieto es lo único que me importa. También me importa mi hija”, analizó.

LA DURA CONFESIÓN DE JORGE RIAL TRAS LA DETENCIÓN DE MORENA

“A mis dos hijas las crié igual. Morena tomó otro camino. Nunca la dejé ni abandonada ni a la buena de Dios. Siempre traté de cambiarle esa actitud. Son decisiones de vida. Fui víctima de las actitudes marginales de mi hija”, lanzó.

Luego, el conductor fue más allá y, de forma sincera, indicó que en este momento siente “vergüenza” por la situación. “Tengo dolor y preocupación. Va a ser tratada igual que cualquiera: tiene que asumir las consecuencias. Todo es un espanto y bochornoso. Pero son decisiones que tomó ella. Las repudio”, agregó.

La insólita reacción de Tinelli tras el accidente de su hijo Francisco en Punta del Este: "Aparentemente.."

“Morena tomó una decisión de una vida que nos es ajena. Es una vida al borde de la legalidad. Es un mundo absolutamente desconocido. Es un horror. Ya nada me sorprende. Estaba esperando la llamada a la madrugada. Era inevitable para mí. Saben todo lo que sufrí, lo mal que la pasé”, añadió.

“Decidió usar la inteligencia para otra cosa”, remató Jorge Rial sobre el presente de su hija, quien fue detenida dos veces en lo que va del 2025.