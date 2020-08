BUENOS AIRES (ADNSUR) - Mientras Eduardo Feinmann continúa internado por coronavirus, dos colaboradores de su ciclo El Noticiero de A24 también resultaron contagiados: el doctor Claudio Zin y el periodista Mariano Obarrio dieron positivos de Covid-19.

Justamente, cuando Obarrio anunció el resultado de su hisopado a través de Twitter, recibió un polémico comentario de Jorge Rial que sorprendió a muchos.

Mariano escribió: “Hola a todos, me acaba de llegar el resultado de mi hisopado. POSITIVO. Me siento bien. Estoy un poco resfriado, congestionado, algo debilitado. Estaba seguro que me iba a dar negativo. Pero el bicho parece que está tremendo. Hay que seguir poniendo garra”.

Y Rial compartió su tweet junto a un mensaje por los casos positivos que se dieron en el ciclo: “Confirmado. En el programa de @edufeiok hacían orgías”.

El comentario despertó muchísimas críticas de los usuarios, según indicó Ciudad Magazine: “Demostrás que siempre se puede caer un poco más bajo (…) ¿Podés burlarte de una enfermedad? Sos un ser detestable (…) Te estoy escuchando en la tele diciendo que es violenta la actitud de Nacha y mirá como informas una noticia. Mala tuya (…) Che Rial, seguí dando muestras de lo nefasto que SOS,acordate que todo vuelve”.

