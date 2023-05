Jorge Rial, fue dado de alta. El periodista se encontraba en Colombia, cuando sufrió un infarto, lo que generó preocupación de su familia y del ámbito laboral.

Por este motivo, quedó internado, luego fue operado de urgencia y permaneció durante cinco días en la clínica. Además, durante su ataque cardíaco, habría muerto durante 10 minutos.

Sin embargo, el pasado jueves fue dado de alta. En este sentido Rial, se mostró activo en redes sociales y no dejó pasar la oportunidad para agradecer la buena atención del personal de salud colombiano.

Asimismo, hizo lo propio con sus seres queridos, su médico personal y los mensajes de apoyo de la gente.

“Gracias a todos estos profesionales de la salud colombiana hoy les estoy escribiendo después de un susto enorme. Por suerte estos ángeles estaban en el lugar indicado e hicieron todo lo posible para mantenerme con vida. Pero sobre todo agradezco la sensibilidad de cada uno”, señaló, el reconocido periodista.

“Tendré que venir más seguido a Bogota para festejar mi nuevo cumpleaños”, agregó.

EL EMOTIVO POSTEO EN REDES SOCIALES

Este viernes, Rial compartió una imagen de la cama, donde estuvo durante cinco días y escribió una publicación, cargada de sensaciones encontradas.

“Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento”, remarcó.

“No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo”, indicó el exconductor de Intrusos.

“A seguir recuperándome. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida”, cerró.