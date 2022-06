El periodista Jorge Rial volverá en los próximos días a la pantalla diaria en televisión, esta vez en C5N, donde con "Argenzuela" competirá en parte con su histórico ciclo de América, "Intrusos".

“Pensé que no volvía: me había predispuesto a no volver, casi juramentado. Pero cambió mi situación después de un año y sentí que estaba listo. Es lo único que sé hacer, es mi vida esto. Es mi esencia”, contó Rial al justificar su regreso.

Su vuelta a la pantalla será con un ciclo con el mismo nombre que el que tiene en Radio 10, e irá de 15 a 17 hrs.

“No puedo ir contra lo que soy: un bicho de los medios”, dijo en una entrevista en Teleshow, de Infobae.

"Pasa que cuando vos tenés una cercanía con el poder, se mantiene más allá de dónde estés. El poder no pasa por los medios, pasa por la cabeza. Y eso nunca dejé de tenerlo. Pero no lo hago ni por el poder ni por la guita, ni por revancha. Hubo una cosa piola de reivindicación, de mis nuevos compañeros que me están conociendo y de gente de los medios. Y dije: “Pará. Hice una carrera importante, no soy un gil”, describió.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Además, confesó: "Pensé que era una mierda, que se me había terminado la carrera. Hoy me doy cuenta de que había cometido un error, pero bueno, me lo hicieron creer y yo dejé que pasara eso".

"Tuvieron que pasar un montón de cosas en el medio para darme cuenta de que algo en los medios hice. Hoy, cuando hablás de la televisión, no podés obviarme. Ni por Intrusos, 20 años de un programa que hoy todavía sigue. Ni por los 50 puntos de Gran Hermano", agregó.