El intendente de Vicente López, Jorge Macri, sorprendió este jueves al proponerle casamiento a su pareja, la periodista María Belén Ludueña, en vivo y en directo por la televisión abierta.

El romántico momento tuvo lugar en Intratables, programa que se emite por América TV, donde Ludueña, también abogada, trabaja, y había sido invitada al ciclo que conduce Mariano Iudica para hablar sobre su trayectoria en el canal y de su inminente compromiso con el político.

Fue en ese contexto que Macri, uno de los principales referentes de Juntos por el Cambio en la provincia, la sorprendió con una videollamada.

“Estoy volviendo de La Plata de laburar todo el día pero es un gran momento para preguntarle: ¿Belu, te querés casar conmigo?”, preguntó el jefe comunal generando la inmediata reacción de su pareja y el resto de los presentes.

“Sí”, lanzó enérgica y prolongadamente Ludueña, con una sonrisa que no podía quitar de su rostro.

“Yo soy muy sensible, obvio que sí. Pueden reírse igual, pero sí”, agregó ella obteniendo como respuesta un "es hermoso esto que está pasando. Me encanta que te emociones”, por parte de Iudica.

“Yo le doy rienda suelta en la tele y más con estas cosas, y más en estos tiempos y en una pareja así, que él rehaga la vida... me re copa lo que está pasando”, agregó el conductor luego de que la periodista le remarcara que él "siempre" se emociona.

Respecto a qué fue lo que lo enamoró de su futura esposa, Macri fue contundente: “Tiene una energía única. La verdad que a mí me completó desde un lugar que yo pensé que ya no tenía. Tengo mucho amor de mis hijos, de mis hermanas, de mi mamá, pero había una parte que pensé que ya no era para mí, que era volver a jugármela en una construcción de pareja", dijo.

Y cerró: “Tiene unas ganas de vivir que me llena, es maravillosa”