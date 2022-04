Jorge Lanata se casó y ya hablan de la posibilidad de volver a tener hijos con Elba Marcovecchio

El periodista Jorge Lanata volvió a casarse.

Este sábado, lo hizo con Elba Marcovecchio, en una gran fiesta realizada en un haras de Exaltación de la Cruz, El Dok, rodeados de familiares y amigos, muchos de ellos famosos.

Si bien había anunciado que la fiesta sería para solo 50 invitados, finalmente la lista se amplió a más de 150 personas, entre los que estuvieron Rodolfo Barili, Eduardo Feinmann, Luciana Geuna, Diego Leuco, Luis Majul, Romina Maguel, Marina Calabró, Martín Tetaz, Diego Latorre, Chano Charpentier, Mariana Fabbiani y el ex presidente Mauricio Macri.

“¡Casarme en la tercera edad no es tan malo! En principio, decidí casarme porque nos encontramos, porque me encontré con ella y quiero que estemos juntos para siempre. Esto podría no haber pasado... Muchas veces no se trata de buscar, sino que uno encuentra, y eso es lo que nos pasó”, contó Lanata.

La ceremonia incluyó la tradicional bendición de los anillos, un pedido que había hecho la novia. Y terminó con la torta "reglamentaria".

Lanata llegó al momento de la ceremonia portando un saco blanco, y fumando un cigarrillo electrónico.

Un cronista inesperado resultó ser Diego Leuco, quien en su cuenta de Instagram mostró muchos de los detalles de la boda.

“No esperaba que me suceda esto. Yo ya tengo 61 años y ya no esperaba que ella apareciera. Apareció por casualidad y nos enganchamos mucho apenas nos vimos, y ya hace de esto dos años”, contó Lanata en una nota con Nelson Castro.

Además, contó que seguirán viviendo en departamentos diferentes del mismo edificio y contestó si buscarían tener un hijo entre los dos, más allá de los que ya tienen.

“No lo sabemos. Lo dejamos con puntos suspensivos”, dijo.