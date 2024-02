Durante las últimas horas, circuló en las redes sociales un vídeo que muestra a Jorge Lanata luchando por mantenerse despierto durante su programa radial "Lanata sin filtro".

Posteriormente, el conductor conversó con Ángel de Brito en LAM para aclarar el estado de su salud y cómo continúa.

“Apareció estos días un video tuyo donde te estabas durmiendo en la radio y todos decían ‘cuiden a Lanata, qué le pasa a Lanata’”, comentó De Brito para abordar el tema con el protagonista del video en cuestión. “Me encanta porque el video apareció por todos los medios K juntos, por C5N, por El Destape. Los medios K desearon que me muriera hasta hoy y ahora se preocupan por mí, son divinos los tipos”, respondió picante el periodista.

“No me pasó nada. Yo creo que eso es un editing de situaciones que a mí me agarraron con cara de que me estaba durmiendo. No me puedo dormir en el programa porque soy el único boludo que habla cuatro horas. Si yo me duermo, dejan de hablar y hay silencio, ¿me entendés?", remarcó.

“Yo creo que está editado. Yo no recuerdo un periodo tan grande de estar dormido en el programa. Que yo me he quedado escuchando con ojos cerrados, probablemente, pero eso no es estar dormido. Por una cuestión de tiempo, no puedo estar dormido, tengo que estar hablando, sino salta”, agregó.

Luego se refirió a los aportes del Estado para promover la cultura y opinó que “se supone que tiene que estar para promover gente que no tiene otra manera de llegar, lo demás, la gente que tiene manera de llegar, a mí, particularmente, no me interesa. Porque ya saben cómo es, me parece que no va por ahí la promoción de esa gente y lo mismo pasa con el cine y con otras cosas”.

“Una persona vale más si tiene tantos likes y no es así. Una persona puede tener un montón de likes y ser una basura. Yo lo que digo es que promovamos a los tipos buenos. No me importa si el tipo es K, R, W... no me importa. Toda esta discusión se da porque no se promueve a los buenos, porque hay gente en la cultura que es indiscutible. Ante esta gente indiscutible, nadie diría nada. En general se habla cuando hay gente discutible del otro lado”, cerró.