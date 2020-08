BUENOS AIRES (ADNSUR) - Lanata le dedicó unas duras palabras a Viviana Canosa en su ciclo periodístico del domingo. Luego de que se conociera que un chico de cinco años falleció en Neuquén después que sus padres dijeran que bebió dióxido de cloro, el periodista estalló y criticó a la conductora de "Nada Personal" por promover la ingesta de aquel producto.

"Cuando la semana pasada pasamos tu video en el programa pensé que fue irrespnsable lo que hiciste, Viviana. Eso no está bien, más allá de que eso no hubiera tenido efectos. Todavía no hicieron la autopsia del nene que se murió por tomar dióxido de cloro, que es lo que vos recomendabas", señaló el conductor en "PPT".

"Yo rezo para que se haya muerto por otra cosa porque va a ser imbancable para vos si el nene se murió por tomar dióxido de cloro cuando vos aparecías en la tele diciendo ‘yo no lo recomiendo pero lo tomo’. Los papás del nene que murió admitieron que le dieron dióxido de cloro", continuó el conductor de "Lanata Sin Filtro". Y concluyó: "Por favor, no tomen dióxido de cloro. Y ojalá, Canosa, este chico estuviera vivo. Obvio. Pero ojalá que no se haya muerto de tomar CDS".